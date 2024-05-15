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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном - РИА Новости, 15.05.2024
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10:00 15.05.2024 (обновлено: 12:22 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pvo-1946066004.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном - РИА Новости, 15.05.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном
Российские военные перехватили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:00
2024-05-15T12:22
россия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные перехватили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщило Минобороны."Около 07:30 мск &lt;...&gt; дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — указали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа.Аэропорты Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения, сообщала Росавиация. Они не принимали и не отправляли самолеты "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".В администрации главы Татарстана заявили, что все службы в республике находятся в состоянии повышенной готовности.Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
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россия, республика татарстан (татарстан)
Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Татарстаном

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные перехватили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщило Минобороны.
"Около 07:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — указали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа.
Аэропорты Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения, сообщала Росавиация. Они не принимали и не отправляли самолеты "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".
В администрации главы Татарстана заявили, что все службы в республике находятся в состоянии повышенной готовности.
Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
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