https://ria.ru/20240515/pvo-1946066004.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном - РИА Новости, 15.05.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном
Российские военные перехватили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:00
2024-05-15T10:00
2024-05-15T12:22
россия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946067719_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0be2ce80984a61b01908d60f0304c346.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные перехватили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщило Минобороны."Около 07:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — указали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа.Аэропорты Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения, сообщала Росавиация. Они не принимали и не отправляли самолеты "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".В администрации главы Татарстана заявили, что все службы в республике находятся в состоянии повышенной готовности.Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946067719_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fd363ed8b070f559735f6fa9a04444b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан)
Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном
Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Татарстаном