https://ria.ru/20240515/pvo-1946066004.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном - РИА Новости, 15.05.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном

Российские военные перехватили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:00

2024-05-15T10:00

2024-05-15T12:22

россия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные перехватили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщило Минобороны."Около 07:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — указали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа.Аэропорты Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения, сообщала Росавиация. Они не принимали и не отправляли самолеты "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".В администрации главы Татарстана заявили, что все службы в республике находятся в состоянии повышенной готовности.Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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россия, республика татарстан (татарстан)