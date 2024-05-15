https://ria.ru/20240515/putin-1946203871.html
Путин призвал подготовиться к росту выпуска гражданской продукции в ОПК
Путин призвал подготовиться к росту выпуска гражданской продукции в ОПК - РИА Новости, 15.05.2024
Путин призвал подготовиться к росту выпуска гражданской продукции в ОПК
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в любой момент быть готовыми к тому, чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса могли увеличить... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:08
2024-05-15T17:08
2024-05-15T17:08
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в любой момент быть готовыми к тому, чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса могли увеличить объем выпуска гражданской продукции в рамках их диверсификации.На совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса Путин отметил необходимость продолжить работу по диверсификации предприятий ОПК. "Мы без всякого преувеличения в любой момент должны быть готовы к тому, чтобы эти предприятия (ОПК - ред.), а они уже многое сделали, многого добились в соответствии с нашими планами, должны предпринять дополнительные шаги по этому направлению, должны быть готовы к переходу в еще большем объеме на выпуск гражданской продукции", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240515/putin-1946197358.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал подготовиться к росту выпуска гражданской продукции в ОПК
Владимир Путин призвал подготовиться к росту выпуска гражданской продукции в ОПК
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в любой момент быть готовыми к тому, чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса могли увеличить объем выпуска гражданской продукции в рамках их диверсификации.
На совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса Путин отметил необходимость продолжить работу по диверсификации предприятий ОПК.
"Мы без всякого преувеличения в любой момент должны быть готовы к тому, чтобы эти предприятия (ОПК - ред.), а они уже многое сделали, многого добились в соответствии с нашими планами, должны предпринять дополнительные шаги по этому направлению, должны быть готовы к переходу в еще большем объеме на выпуск гражданской продукции", - сказал президент РФ.