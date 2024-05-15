https://ria.ru/20240515/putin-1946199192.html

Путин отметил важность здоровой экономики при достижении целей нацразвития

Путин отметил важность здоровой экономики при достижении целей нацразвития - РИА Новости, 15.05.2024

Путин отметил важность здоровой экономики при достижении целей нацразвития

Президент России Владимир Путин заявил, что цели национального развития страны должны быть достигнуты при безусловном соблюдении здоровой экономики и... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:55

2024-05-15T16:55

2024-05-15T16:55

россия

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

экономика

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цели национального развития страны должны быть достигнуты при безусловном соблюдении здоровой экономики и макроэкономических принципов."Сейчас скажу очень важную вещь: мы все это должны сделать при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и соблюдении макроэкономических принципов", - сказал Путин.Также президент отметил, что необходимо сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения национальных задач. "При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, они немалые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240515/natsrazvitie-1946191138.html

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2024

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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), экономика