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Путин отметил важность здоровой экономики при достижении целей нацразвития - РИА Новости, 15.05.2024
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16:55 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/putin-1946199192.html
Путин отметил важность здоровой экономики при достижении целей нацразвития
Путин отметил важность здоровой экономики при достижении целей нацразвития - РИА Новости, 15.05.2024
Путин отметил важность здоровой экономики при достижении целей нацразвития
Президент России Владимир Путин заявил, что цели национального развития страны должны быть достигнуты при безусловном соблюдении здоровой экономики и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:55
2024-05-15T16:55
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
экономика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цели национального развития страны должны быть достигнуты при безусловном соблюдении здоровой экономики и макроэкономических принципов."Сейчас скажу очень важную вещь: мы все это должны сделать при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и соблюдении макроэкономических принципов", - сказал Путин.Также президент отметил, что необходимо сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения национальных задач. "При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, они немалые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240515/natsrazvitie-1946191138.html
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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), экономика
Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Экономика
Путин отметил важность здоровой экономики при достижении целей нацразвития

Путин: цели нацразвития должны быть достигнуты при соблюдении здоровой экономики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цели национального развития страны должны быть достигнуты при безусловном соблюдении здоровой экономики и макроэкономических принципов.
"Сейчас скажу очень важную вещь: мы все это должны сделать при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и соблюдении макроэкономических принципов", - сказал Путин.
Также президент отметил, что необходимо сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения национальных задач. "При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, они немалые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Планы по национальному развитию не сокращаются, заявил Путин
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РоссияВладимир ПутинОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Экономика
 
 
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