https://ria.ru/20240515/putin-1946198287.html

Путин призвал максимально использовать административный ресурс для СВО

Путин призвал максимально использовать административный ресурс для СВО - РИА Новости, 15.05.2024

Путин призвал максимально использовать административный ресурс для СВО

Нужно максимально использовать административный ресурс для обеспечения успешной работы боевых подразделений в спецоперации, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:51

2024-05-15T16:51

2024-05-15T16:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нужно максимально использовать административный ресурс для обеспечения успешной работы боевых подразделений в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. "Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, еще раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи - успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20240515/putin-1946197358.html

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2024

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безопасность, россия, владимир путин