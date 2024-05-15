https://ria.ru/20240515/putin-1946197661.html

Путин призвал развивать оборонные отрасли

Путин призвал развивать оборонные отрасли - РИА Новости, 15.05.2024

Путин призвал развивать оборонные отрасли

Необходимо сделать больше для развития оборонных отраслей производства при том, что эти предприятия продолжат работу по диверсификации, сказал президент России... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:52

2024-05-15T16:52

2024-05-15T16:52

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Необходимо сделать больше для развития оборонных отраслей производства при том, что эти предприятия продолжат работу по диверсификации, сказал президент России Владимир Путин. Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. "Нужно, без всяких преувеличений, еще больше сделать - хотя сделано немало - еще больше сделать для оборонных отраслей производства, но это при том, что эти предприятия продолжают работу по диверсификации", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240215/putin-1927657499.html

россия

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экономика, россия, владимир путин