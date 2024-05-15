https://ria.ru/20240515/putin-1946197661.html
Путин призвал развивать оборонные отрасли
Путин призвал развивать оборонные отрасли - РИА Новости, 15.05.2024
Путин призвал развивать оборонные отрасли
Необходимо сделать больше для развития оборонных отраслей производства при том, что эти предприятия продолжат работу по диверсификации, сказал президент России... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:52
2024-05-15T16:52
2024-05-15T16:52
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Необходимо сделать больше для развития оборонных отраслей производства при том, что эти предприятия продолжат работу по диверсификации, сказал президент России Владимир Путин. Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. "Нужно, без всяких преувеличений, еще больше сделать - хотя сделано немало - еще больше сделать для оборонных отраслей производства, но это при том, что эти предприятия продолжают работу по диверсификации", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240215/putin-1927657499.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал развивать оборонные отрасли
Путин: необходимо сделать больше для развития оборонных отраслей производства
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Необходимо сделать больше для развития оборонных отраслей производства при том, что эти предприятия продолжат работу по диверсификации, сказал президент России Владимир Путин.
Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.
"Нужно, без всяких преувеличений, еще больше сделать - хотя сделано немало - еще больше сделать для оборонных отраслей производства, но это при том, что эти предприятия продолжают работу по диверсификации", - заявил Путин.