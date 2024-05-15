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Путин рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными - РИА Новости, 15.05.2024
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16:30 15.05.2024 (обновлено: 16:49 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946189629.html
Путин рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными
Путин рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными - РИА Новости, 15.05.2024
Путин рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:30
2024-05-15T16:49
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными."Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, еще раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи – успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции", - сказал Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.Накануне глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными

Путин выразил надежду, что все новые кадровые перемещения не будут формальными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными.
"Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, еще раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи – успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции", - сказал Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
Накануне глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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