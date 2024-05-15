https://ria.ru/20240515/putin-1946189629.html

Путин рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными

Путин рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными - РИА Новости, 15.05.2024

Путин рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:30

2024-05-15T16:30

2024-05-15T16:49

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что все новые кадровые перемещения не будут формальными."Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, еще раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи – успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции", - сказал Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.Накануне глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

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владимир путин, россия, политика