https://ria.ru/20240515/putin-1946189184.html

Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике

Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике - РИА Новости, 15.05.2024

Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Андрей Белоусов с позиций министра обороны применит и свой опыт работы в экономике. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:29

2024-05-15T16:29

2024-05-15T16:44

россия

владимир путин

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Андрей Белоусов с позиций министра обороны применит и свой опыт работы в экономике."Я сейчас сказал о том, что Денис Валентинович назначен первым заместителем. С этой позиции ушел как раз нынешний министр обороны, именно Андрей Рэмович был первым заместителем. Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь – экономикой. Это очень важно", - сказал он на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.Ранее президент России предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20240515/putin-1946174745.html

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россия, владимир путин, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)