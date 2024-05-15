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Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике - РИА Новости, 15.05.2024
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16:29 15.05.2024 (обновлено: 16:44 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946189184.html
Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике
Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике - РИА Новости, 15.05.2024
Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Андрей Белоусов с позиций министра обороны применит и свой опыт работы в экономике. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:29
2024-05-15T16:44
россия
владимир путин
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Андрей Белоусов с позиций министра обороны применит и свой опыт работы в экономике."Я сейчас сказал о том, что Денис Валентинович назначен первым заместителем. С этой позиции ушел как раз нынешний министр обороны, именно Андрей Рэмович был первым заместителем. Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь – экономикой. Это очень важно", - сказал он на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.Ранее президент России предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20240515/putin-1946174745.html
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россия, владимир путин, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике

Путин: надеюсь, Белоусов как министр обороны применит опыт работы в экономике

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Андрей Белоусов с позиций министра обороны применит и свой опыт работы в экономике.
"Я сейчас сказал о том, что Денис Валентинович назначен первым заместителем. С этой позиции ушел как раз нынешний министр обороны, именно Андрей Рэмович был первым заместителем. Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь – экономикой. Это очень важно", - сказал он на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.
Ранее президент России предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.
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РоссияВладимир ПутинАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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