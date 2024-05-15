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Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга
Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга - РИА Новости, 15.05.2024
Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга
Президент России Владимир Путин заявил, что новый министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно, президент... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:29
2024-05-15T16:29
2024-05-15T16:40
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
россия
калининградская область
антон алиханов
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что новый министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно, президент выразил надежду, что он применит свои навыки.Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ."Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Антон Андреевич работал в министерстве промышленности раньше, теперь, имея наработки на территории (Калининградской области - ред.), понимает, что и как делается на территории, что нужно для того, чтобы работа шла ещё более успешно", - сказал Путин.Глава государства выразил надежду, что Алиханов применит свои навыки и знания для успешной работы на новой должности.
https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945519246.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, россия, калининградская область, антон алиханов, владимир путин
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии, Россия, Калининградская область, Антон Алиханов, Владимир Путин
Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга
Путин: Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно