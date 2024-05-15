https://ria.ru/20240515/putin-1946189065.html

Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга

Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга - РИА Новости, 15.05.2024

Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга

Президент России Владимир Путин заявил, что новый министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно, президент... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:29

2024-05-15T16:29

2024-05-15T16:40

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

россия

калининградская область

антон алиханов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что новый министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно, президент выразил надежду, что он применит свои навыки.Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ."Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Антон Андреевич работал в министерстве промышленности раньше, теперь, имея наработки на территории (Калининградской области - ред.), понимает, что и как делается на территории, что нужно для того, чтобы работа шла ещё более успешно", - сказал Путин.Глава государства выразил надежду, что Алиханов применит свои навыки и знания для успешной работы на новой должности.

https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945519246.html

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, россия, калининградская область, антон алиханов, владимир путин