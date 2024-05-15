https://ria.ru/20240515/putin-1946185908.html
Путин поручил обеспечить потребность вооруженных сил при проведении СВО
Путин поручил обеспечить потребность вооруженных сил при проведении СВО - РИА Новости, 15.05.2024
Путин поручил обеспечить потребность вооруженных сил при проведении СВО
Нужно обеспечить потребности Вооруженных сил РФ при проведении спецоперации, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:23
2024-05-15T16:23
2024-05-15T16:41
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
политика
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Нужно обеспечить потребности Вооруженных сил РФ при проведении спецоперации, сказал президент РФ Владимир Путин."Нам всем вместе нужно обеспечить потребности Вооруженных сил России для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения специальной военной операции", -сказал Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
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россия, владимир путин, политика, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Политика, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин поручил обеспечить потребность вооруженных сил при проведении СВО
Путин: необходимо обеспечить потребность вооруженных сил при проведении СВО