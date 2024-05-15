https://ria.ru/20240515/putin-1946173737.html

Путин призвал исполнить соцобязательства при увеличении оборонных расходов

Путин призвал исполнить соцобязательства при увеличении оборонных расходов - РИА Новости, 15.05.2024

Путин призвал исполнить соцобязательства при увеличении оборонных расходов

Все социальные обязательства перед гражданами должны быть исполнены при увеличении расходов на оборону и безопасность, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:52

2024-05-15T15:52

2024-05-15T15:52

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Все социальные обязательства перед гражданами должны быть исполнены при увеличении расходов на оборону и безопасность, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Увеличивая расходы на оборону и безопасность, исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами. Должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное", - сказал Путин во время встречи с командующими войсками военных округов. Он отметил, что имеется в виду развитие образования, здравоохранения, поддержка ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания и так далее. Все это должно быть исполнено при растущих расходах на оборону.

https://ria.ru/20240515/putin-1946166258.html

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россия, владимир путин, безопасность