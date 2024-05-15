https://ria.ru/20240515/putin-1946169554.html
Путин поздравил командующих войсками военных округов с 9 мая
Путин поздравил командующих войсками военных округов с 9 мая - РИА Новости, 15.05.2024
Путин поздравил командующих войсками военных округов с 9 мая
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с командующими войсками военных округов поздравил их с недавно прошедшим праздником 9 мая и добавил,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:41
2024-05-15T15:41
2024-05-15T16:11
россия
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с командующими войсками военных округов поздравил их с недавно прошедшим праздником 9 мая и добавил, что хотел сделать это лично."Прежде всего хочу вас поздравить с прошедшим недавно праздником, 9 мая, Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Хотел сделать это лично, знаю, что 9 (мая - ред.) вы все должны были быть и были на своих рабочих местах, в боевой обстановке встречали этот праздник. И в этой связи хочу вас и всех ваших подчиненных поблагодарить за эту боевую работу", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240515/putin-1946166258.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Общество
Путин поздравил командующих войсками военных округов с 9 мая
Владимир Путин поздравил командующих войсками военных округов с 9 мая
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с командующими войсками военных округов поздравил их с недавно прошедшим праздником 9 мая и добавил, что хотел сделать это лично.
"Прежде всего хочу вас поздравить с прошедшим недавно праздником, 9 мая, Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Хотел сделать это лично, знаю, что 9 (мая - ред.) вы все должны были быть и были на своих рабочих местах, в боевой обстановке встречали этот праздник. И в этой связи хочу вас и всех ваших подчиненных поблагодарить за эту боевую работу", - сказал Путин.