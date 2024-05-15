https://ria.ru/20240515/putin-1946168018.html

Путин поблагодарил командующих войсками военных округов за работу

Путин поблагодарил командующих войсками военных округов за работу - РИА Новости, 15.05.2024

Путин поблагодарил командующих войсками военных округов за работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за боевую работу командующих войсками военных округов, отметив, что работа идет по плану. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:37

2024-05-15T15:37

2024-05-15T15:37

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за боевую работу командующих войсками военных округов, отметив, что работа идет по плану. "Хочу вас и всех ваших подчиненных поблагодарить за эту боевую работу, работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, генеральным штабом, и все поставленные задачи выполняются", - сказал Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов РФ.

https://ria.ru/20240515/putin-1946166258.html

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безопасность, россия, владимир путин