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Путин поблагодарил командующих войсками военных округов за работу - РИА Новости, 15.05.2024
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15:37 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/putin-1946168018.html
Путин поблагодарил командующих войсками военных округов за работу
Путин поблагодарил командующих войсками военных округов за работу - РИА Новости, 15.05.2024
Путин поблагодарил командующих войсками военных округов за работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за боевую работу командующих войсками военных округов, отметив, что работа идет по плану. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:37
2024-05-15T15:37
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за боевую работу командующих войсками военных округов, отметив, что работа идет по плану. "Хочу вас и всех ваших подчиненных поблагодарить за эту боевую работу, работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, генеральным штабом, и все поставленные задачи выполняются", - сказал Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов РФ.
https://ria.ru/20240515/putin-1946166258.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил командующих войсками военных округов за работу

Путин поблагодарил командующих войсками военных округов за боевую работу

Владимир Путин на совещании с командующими военных округов
Владимир Путин на совещании с командующими военных округов
Владимир Путин на совещании с командующими военных округов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за боевую работу командующих войсками военных округов, отметив, что работа идет по плану.
"Хочу вас и всех ваших подчиненных поблагодарить за эту боевую работу, работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, генеральным штабом, и все поставленные задачи выполняются", - сказал Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов РФ.
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