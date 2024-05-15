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Путин оценил работу Генштаба - РИА Новости, 15.05.2024
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15:33 15.05.2024 (обновлено: 16:09 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946166258.html
Путин оценил работу Генштаба
Путин оценил работу Генштаба - РИА Новости, 15.05.2024
Путин оценил работу Генштаба
Блок боевой работы, связанный с работой Генерального штаба ВС РФ, сложился и действует успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:33
2024-05-15T16:09
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блок боевой работы, связанный с работой Генерального штаба ВС РФ, сложился и действует успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.В ходе встречи Путин заявил, что изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется."Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается", - сказал Путин.
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вооруженные силы рф
Вооруженные силы РФ
Путин оценил работу Генштаба

Путин: блок боевой работы, связанный с работой Генштаба, работает успешно

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блок боевой работы, связанный с работой Генерального штаба ВС РФ, сложился и действует успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.
В ходе встречи Путин заявил, что изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется.
"Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается", - сказал Путин.
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