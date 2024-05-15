https://ria.ru/20240515/putin-1946166258.html
Путин оценил работу Генштаба
Путин оценил работу Генштаба - РИА Новости, 15.05.2024
Путин оценил работу Генштаба
Блок боевой работы, связанный с работой Генерального штаба ВС РФ, сложился и действует успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:33
2024-05-15T15:33
2024-05-15T16:09
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блок боевой работы, связанный с работой Генерального штаба ВС РФ, сложился и действует успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.В ходе встречи Путин заявил, что изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется."Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240424/perestanovki-1941920521.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф
Путин оценил работу Генштаба
Путин: блок боевой работы, связанный с работой Генштаба, работает успешно
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блок боевой работы, связанный с работой Генерального штаба ВС РФ, сложился и действует успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.
В ходе встречи Путин заявил, что изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется.
"Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается", - сказал Путин.