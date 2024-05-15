https://ria.ru/20240515/putin-1946166258.html

Путин оценил работу Генштаба

Путин оценил работу Генштаба - РИА Новости, 15.05.2024

Путин оценил работу Генштаба

Блок боевой работы, связанный с работой Генерального штаба ВС РФ, сложился и действует успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:33

2024-05-15T15:33

2024-05-15T16:09

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блок боевой работы, связанный с работой Генерального штаба ВС РФ, сложился и действует успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.В ходе встречи Путин заявил, что изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется."Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240424/perestanovki-1941920521.html

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2024

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вооруженные силы рф