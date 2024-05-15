https://ria.ru/20240515/putin-1946164698.html
Все задачи Минобороны и Генштаба выполняются, заявил Путин
Все задачи Минобороны и Генштаба выполняются, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Все задачи Минобороны и Генштаба выполняются, заявил Путин
Все задачи, которые поставлены министерством обороны РФ и и генеральным штабом, РФ выполняются, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:31
2024-05-15T15:31
2024-05-15T15:31
безопасность
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
генштаб вс россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Все задачи, которые поставлены министерством обороны РФ и и генеральным штабом, РФ выполняются, сообщил президент РФ Владимир Путин. "И еще раз к этому вернусь (наши войска - ред.) выполняют все задачи, поставленные министерством обороны и генеральным штабом. Это то, чего ждет от нас, от вас вся страна", - сказал Путин во время встречи с командующими войсками военных округов.
https://ria.ru/20240515/putin-1946162113.html
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безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), генштаб вс россии
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Генштаб ВС России
Все задачи Минобороны и Генштаба выполняются, заявил Путин
Путин: все поставленные Минобороны и Генштабом задачи выполняются