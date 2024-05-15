https://ria.ru/20240515/putin-1946164046.html

Путин: растущие расходы на оборону дают толчок развитию промышленности

Путин: растущие расходы на оборону дают толчок развитию промышленности - РИА Новости, 15.05.2024

Путин: растущие расходы на оборону дают толчок развитию промышленности

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов заявил, что растущие расходы на оборону и безопасность дают толчок... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:30

2024-05-15T15:30

2024-05-15T15:50

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов заявил, что растущие расходы на оборону и безопасность дают толчок развитию промышленности.Он отметил, что государство, увеличивая расходы на оборону и безопасность, исходит из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами. То есть должны быть достигнуты и достигаемы цели национального развития по всем направлениям, включая социальные, то есть образование, здравоохранение, поддержка ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания."Вот все это должно быть безусловно исполнено при растущих расходах на оборону. При этом мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок к развитию промышленности в целом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240515/tovary-1946107064.html

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владимир путин, россия