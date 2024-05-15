https://ria.ru/20240515/putin-1946161606.html
Путин на совещании с командующими военных округов. Прямая трансляция
Путин на совещании с командующими военных округов. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.05.2024
Путин на совещании с командующими военных округов. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с командующими военных округов. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:23
2024-05-15T15:23
2024-05-15T15:23
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с командующими военных округов.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Путин на совещании с командующими военных округов
Путин на совещании с командующими военных округов
2024-05-15T15:23
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
4.7
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на совещании с командующими военных округов. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с командующими военных округов.
2024-05-15T15:23
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PT10M01S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с командующими военных округов.