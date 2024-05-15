https://ria.ru/20240515/putin-1946152484.html

Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине

Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 15.05.2024

Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине

Американский журналист Такер Карлсон рассказал в эфире Tucker Carlson Network, что президент России Владимир Путин произвел на него удивительное впечатление. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:52

2024-05-15T14:52

2024-05-15T19:13

россия

сша

такер карлсон

джо байден

нато

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944394778_0:267:3074:1996_1920x0_80_0_0_803dc9d6cd6b6a4951e2419930c532d4.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал в эфире Tucker Carlson Network, что президент России Владимир Путин произвел на него удивительное впечатление."Он интересный, умный, впечатляющий человек. Знаете, в некоторых смыслах явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден", — сказал он.Карлсон добавил, что не занимает ничью сторону, а просто хочет донести до общественности, какой он, Владимир Путин. Выводы люди могут сделать сами.Интервью Путина Карлсону опубликовали в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.Президент России Владимир Путин назвал Карлсона опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать, но тот выбрал другую тактику и, что удивительно для западного журналиста, оказался терпеливым.

https://ria.ru/20240509/intervyu-1944841434.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, такер карлсон, джо байден, нато, владимир путин