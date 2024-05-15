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Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 15.05.2024
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14:52 15.05.2024 (обновлено: 19:13 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946152484.html
Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине
Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 15.05.2024
Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине
Американский журналист Такер Карлсон рассказал в эфире Tucker Carlson Network, что президент России Владимир Путин произвел на него удивительное впечатление. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:52
2024-05-15T19:13
россия
сша
такер карлсон
джо байден
нато
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал в эфире Tucker Carlson Network, что президент России Владимир Путин произвел на него удивительное впечатление."Он интересный, умный, впечатляющий человек. Знаете, в некоторых смыслах явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден", — сказал он.Карлсон добавил, что не занимает ничью сторону, а просто хочет донести до общественности, какой он, Владимир Путин. Выводы люди могут сделать сами.Интервью Путина Карлсону опубликовали в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.Президент России Владимир Путин назвал Карлсона опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать, но тот выбрал другую тактику и, что удивительно для западного журналиста, оказался терпеливым.
https://ria.ru/20240509/intervyu-1944841434.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html
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россия, сша, такер карлсон, джо байден, нато, владимир путин
Россия, США, Такер Карлсон, Джо Байден, НАТО, Владимир Путин
Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине

Такер Карлсон признался, что Путин более впечатляющий, чем Байден

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал в эфире Tucker Carlson Network, что президент России Владимир Путин произвел на него удивительное впечатление.
"Он интересный, умный, впечатляющий человек. Знаете, в некоторых смыслах явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден", — сказал он.
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Карлсон добавил, что не занимает ничью сторону, а просто хочет донести до общественности, какой он, Владимир Путин. Выводы люди могут сделать сами.
Интервью Путина Карлсону опубликовали в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.
Президент России Владимир Путин назвал Карлсона опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать, но тот выбрал другую тактику и, что удивительно для западного журналиста, оказался терпеливым.
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