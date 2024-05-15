https://ria.ru/20240515/putin-1946081629.html

Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации"

Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации" - РИА Новости, 15.05.2024

Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XIX Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России",... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:14

2024-05-15T11:14

2024-05-15T11:14

общество

россия

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XIX Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России", отметив, что их встречи всегда являются большим событием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" является крупнейшим ежегодным общественным междисциплинарным мероприятием, посвящённым вопросам формирования здорового образа жизни и охраны здоровья граждан РФ. "Приветствую вас на XIX Всероссийском форуме "Здоровье нации – основа процветания России". Ваши встречи – всегда большое, значимое событие. Они традиционно проходят в созидательном, конструктивном ключе, объединяют на своей площадке ведущих учёных, врачей, представителей профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, министерств и ведомств. Ведь проблемы, которые здесь поднимаются, имеют поистине общенациональное значение", - говорится в сообщении. Нынешний год объявлен в нашей стране Годом семьи, и потому в центре повестки форума – вопросы, связанные с совершенствованием демографической политики, охраной материнства и детства, поддержкой рождаемости и многодетности, сбережением семейных ценностей, отметил Путин. Особое, приоритетное внимание, по его словам, участникам форума предстоит уделить такой важной теме, как разработка программ комплексной реабилитации участников и ветеранов специальной военной операции. "Уверен, что в ходе пленарного заседания, семинаров и научных конференций вы предметно, на высоком экспертном уровне обсудите эти и другие ключевые аспекты общественного здравоохранения, а ваши инициативы и предложения обязательно найдут воплощение в практической деятельности. Желаю успехов на вашем благородном, милосердном поприще", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240507/putin-1944513571.html

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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф