https://ria.ru/20240515/putin-1946030711.html
Отношения России и Китая достигли рекордного уровня, сообщил Путин
Отношения России и Китая достигли рекордного уровня, сообщил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Отношения России и Китая достигли рекордного уровня, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня, и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:47
2024-05-15T01:47
2024-05-15T01:47
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня, и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться", - сказал российский лидер.
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Отношения России и Китая достигли рекордного уровня, сообщил Путин
Путин: отношения России и КНР достигли наивысшего за всю историю уровня