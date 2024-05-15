https://ria.ru/20240515/putin-1946030265.html

Россия открыта для работы с партнерами во всем мире, заявил Путин

Россия открыта для работы с партнерами во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024

Россия открыта для работы с партнерами во всем мире, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта для работы с партнёрами во всём мире, среди которых надёжный друг – Китай. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:40

2024-05-15T01:40

2024-05-15T01:41

россия

китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта для работы с партнёрами во всём мире, среди которых надёжный друг – Китай. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Мы открыты для работы с партнёрами во всём мире, среди которых и наш добрый сосед и надёжный друг – Китай", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942496813.html

россия

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, китай, владимир путин, в мире