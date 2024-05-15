https://ria.ru/20240515/putin-1946028830.html

Путин рассказал о позиции России и Китая по ключевым вопросам

Путин рассказал о позиции России и Китая по ключевым вопросам - РИА Новости, 15.05.2024

Путин рассказал о позиции России и Китая по ключевым вопросам

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за равную, неделимую, комплексную безопасность на глобальном и региональном уровнях, а... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:28

2024-05-15T01:28

2024-05-15T01:55

россия

владимир путин

оон

китай

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за равную, неделимую, комплексную безопасность на глобальном и региональном уровнях, а также за верховенство права при центральной координирующей роли ООН. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "У наших стран схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20231016/kitay-1902971813.html

россия

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, владимир путин, оон, китай, в мире