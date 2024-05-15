Путин рассказал о позиции России и Китая по ключевым вопросам
Путин: Россия и Китай выступают за равную, неделимую и комплексную безопасность
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за равную, неделимую, комплексную безопасность на глобальном и региональном уровнях, а также за верховенство права при центральной координирующей роли ООН.
Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
"У наших стран схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах", - заявил российский лидер.
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