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Путин положительно оценил подходы КНР к урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 15.05.2024
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01:12 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/putin-1946027097.html
Путин положительно оценил подходы КНР к урегулированию украинского кризиса
Путин положительно оценил подходы КНР к урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 15.05.2024
Путин положительно оценил подходы КНР к урегулированию украинского кризиса
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса, в Пекине понимают его первопричины. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:12
2024-05-15T01:12
в мире
китай
россия
пекин
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса, в Пекине понимают его первопричины. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение, что нашло отражение в плане из 12 пунктов "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", опубликованном в феврале 2023 года. Зафиксированные в документе идеи и предложения свидетельствуют об искреннем стремлении наших китайских друзей способствовать стабилизации ситуации", - заявил российский лидер.
https://ria.ru/20240515/putin-1946026800.html
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в мире, китай, россия, пекин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин
Путин положительно оценил подходы КНР к урегулированию украинского кризиса

Путин: Россия позитивно оценивает подход КНР к урегулированию кризиса на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса, в Пекине понимают его первопричины.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
«
"Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение, что нашло отражение в плане из 12 пунктов "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", опубликованном в феврале 2023 года. Зафиксированные в документе идеи и предложения свидетельствуют об искреннем стремлении наших китайских друзей способствовать стабилизации ситуации", - заявил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с кандидатом на пост председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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