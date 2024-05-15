https://ria.ru/20240515/putin-1946027097.html

Путин положительно оценил подходы КНР к урегулированию украинского кризиса

Путин положительно оценил подходы КНР к урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 15.05.2024

Путин положительно оценил подходы КНР к урегулированию украинского кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса, в Пекине понимают его первопричины. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:12

2024-05-15T01:12

2024-05-15T01:12

в мире

китай

россия

пекин

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса, в Пекине понимают его первопричины. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение, что нашло отражение в плане из 12 пунктов "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", опубликованном в феврале 2023 года. Зафиксированные в документе идеи и предложения свидетельствуют об искреннем стремлении наших китайских друзей способствовать стабилизации ситуации", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20240515/putin-1946026800.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, китай, россия, пекин, владимир путин