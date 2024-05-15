https://ria.ru/20240515/putin-1946026800.html

Путин: Россию и ее партнеров не устраивает положение дел в мире

Путин: Россию и ее партнеров не устраивает положение дел в мире - РИА Новости, 15.05.2024

Путин: Россию и ее партнеров не устраивает положение дел в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и ее партнеров не устраивает положение дел в мире, когда Запад отказывает другим народам в выборе, с кем им... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:07

2024-05-15T01:07

2024-05-15T01:14

россия

мир

в мире

китай

сша

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и ее партнеров не устраивает положение дел в мире, когда Запад отказывает другим народам в выборе, с кем им сотрудничать.Текст интервью Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля."Земля - колыбель человечества, наш общий дом, и все мы - ее равноправные жители. Уверен, эту точку зрения разделяет большинство людей на планете. Однако страны, причисляющие себя к так называемому золотому миллиарду, похоже, так не считают", - заявил российский лидер.По его словам, ведомые США западные "элиты отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности"."В попытках удержать свое глобальное доминирование они присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя. Отказывают им в праве выбирать собственные модели развития. Не считаются с их суверенными интересами. Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить свое благополучие за счет других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам. Естественно, такое положение дел ни Россию, ни ее партнеров не устраивает", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240515/putin-1946027097.html

россия

мир

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, мир, в мире, китай, сша, владимир путин