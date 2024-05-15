Путин: Россию и ее партнеров не устраивает положение дел в мире
Путин: РФ и ее партнеров не устраивает положение дел в мире и действия Запада
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с кандидатом на пост председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и ее партнеров не устраивает положение дел в мире, когда Запад отказывает другим народам в выборе, с кем им сотрудничать.
Текст интервью Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля.
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"Земля - колыбель человечества, наш общий дом, и все мы - ее равноправные жители. Уверен, эту точку зрения разделяет большинство людей на планете. Однако страны, причисляющие себя к так называемому золотому миллиарду, похоже, так не считают", - заявил российский лидер.
По его словам, ведомые США западные "элиты отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности".
"В попытках удержать свое глобальное доминирование они присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя. Отказывают им в праве выбирать собственные модели развития. Не считаются с их суверенными интересами. Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить свое благополучие за счет других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам. Естественно, такое положение дел ни Россию, ни ее партнеров не устраивает", - подчеркнул он.