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СК начал проверку после сообщений о плохой дороге в Пермском крае - РИА Новости, 15.05.2024
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22:38 15.05.2024 (обновлено: 22:41 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/proverka-1946285561.html
СК начал проверку после сообщений о плохой дороге в Пермском крае
СК начал проверку после сообщений о плохой дороге в Пермском крае - РИА Новости, 15.05.2024
СК начал проверку после сообщений о плохой дороге в Пермском крае
Следователи начали проверку данных о плохой дороге в Пермском крае, по которой к пациенту не смогла проехать машина скорой помощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:38
2024-05-15T22:41
происшествия
россия
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку данных о плохой дороге в Пермском крае, по которой к пациенту не смогла проехать машина скорой помощи, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация о находящейся в плохом состоянии дороге в Осинском округе, по которой машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту в деревню Симаково. Там также писали, что дорогу три года назад капитально отремонтировали, однако после дождей транспорт не может по ней проехать. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю организована доследственная проверка по факту нарушения прав местных жителей", - указано в Telegram-канале федерального ведомства. На ситуацию также обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин, он проследит за ходом проверки. Ранее несколько пермских СМИ написали, что "скорая" застряла на улице Центральной в деревне Симаково. Администрация Осинского городского округа быстро отправила на место трактор, который вытащил медицинский автомобиль из грязи.
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происшествия, россия, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
СК начал проверку после сообщений о плохой дороге в Пермском крае

СК проверит данные о дороге в Пермском крае, где скорая не доехала до пациента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку данных о плохой дороге в Пермском крае, по которой к пациенту не смогла проехать машина скорой помощи, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация о находящейся в плохом состоянии дороге в Осинском округе, по которой машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту в деревню Симаково. Там также писали, что дорогу три года назад капитально отремонтировали, однако после дождей транспорт не может по ней проехать.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю организована доследственная проверка по факту нарушения прав местных жителей", - указано в Telegram-канале федерального ведомства.
На ситуацию также обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин, он проследит за ходом проверки.
Ранее несколько пермских СМИ написали, что "скорая" застряла на улице Центральной в деревне Симаково. Администрация Осинского городского округа быстро отправила на место трактор, который вытащил медицинский автомобиль из грязи.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияПермский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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