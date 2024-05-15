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В Госдуме предложили ужесточить наказания за нападения на скорую помощь
В Госдуме предложили ужесточить наказания за нападения на скорую помощь - РИА Новости, 15.05.2024
В Госдуме предложили ужесточить наказания за нападения на скорую помощь
Законопроект, которым предлагается приравнять нападения на медиков скорой помощи к атакам на сотрудников при исполнении должностных обязанностей, направлен на... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:33
2024-05-15T20:33
2024-05-15T20:40
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается приравнять нападения на медиков скорой помощи к атакам на сотрудников при исполнении должностных обязанностей, направлен на заключение в правительство и Верховный суд, документы к законопроекту есть в распоряжении РИА Новости. Законопроект разработали депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева и Владислав Даванков. "Внести в статью 318 Уголовного кодекса Российской Федерации следующие изменения: 1) часть 1 после слов "должностных обязанностей" дополнить словами "или в отношении сотрудника экстренных оперативных исполнении им своих должностных обязанностей", - написано в проекте закона. Как отмечает Авксентьева, нападения на врачей опасны не только для них, но для людей, к которым "скорая" может не успеть. По ее мнению, если наказание будет суровым, человек "сто раз подумает, прежде чем замахнуться на врача или фельдшера". "По данным Минздрава России, в 2023 году зафиксировано 1752 случая нападения на медицинских работников. И это только верхушка айсберга. Полагаю, что большинство инцидентов в статистику не попадает – медики и их руководство редко дают ход заявлениям о нападениях", - считает она. Даванков отмечает, что "нападения на работников "скорой" не только происходят регулярно, но и практически не наказываются". "Сотни нападений на сотрудников скорой помощи – а по статье КоАП о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи составили только пять протоколов. Скорая помощь делает не менее важную работу, чем полиция. Но в отличие от врача, у полицейского есть полномочия и спецсредства, чтобы себя защитить. Поэтому мы предлагаем добавить нападения на врачей "скорой" в статью 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти). Такую же защиту нужно обеспечить пожарным и инспекторам газовых служб", - сказал он.
https://ria.ru/20240215/skoraya-1927486239.html
https://ria.ru/20240218/napadenie-1928093844.html
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общество, россия, сардана авксентьева, владислав даванков, госдума рф, здравоохранение
Общество, Россия, Сардана Авксентьева, Владислав Даванков, Госдума РФ, Здравоохранение
В Госдуме предложили ужесточить наказания за нападения на скорую помощь
Атаку врачей "скорой" предлагают приравнять к нападению на сотрудников полиции
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается приравнять нападения на медиков скорой помощи к атакам на сотрудников при исполнении должностных обязанностей, направлен на заключение в правительство и Верховный суд, документы к законопроекту есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроект разработали депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева
и Владислав Даванков
.
"Внести в статью 318 Уголовного кодекса Российской Федерации следующие изменения: 1) часть 1 после слов "должностных обязанностей" дополнить словами "или в отношении сотрудника экстренных оперативных исполнении им своих должностных обязанностей", - написано в проекте закона.
Как отмечает Авксентьева, нападения на врачей опасны не только для них, но для людей, к которым "скорая" может не успеть. По ее мнению, если наказание будет суровым, человек "сто раз подумает, прежде чем замахнуться на врача или фельдшера".
"По данным Минздрава России
, в 2023 году зафиксировано 1752 случая нападения на медицинских работников. И это только верхушка айсберга. Полагаю, что большинство инцидентов в статистику не попадает – медики и их руководство редко дают ход заявлениям о нападениях", - считает она.
Даванков отмечает, что "нападения на работников "скорой" не только происходят регулярно, но и практически не наказываются".
"Сотни нападений на сотрудников скорой помощи – а по статье КоАП о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи составили только пять протоколов. Скорая помощь делает не менее важную работу, чем полиция. Но в отличие от врача, у полицейского есть полномочия и спецсредства, чтобы себя защитить. Поэтому мы предлагаем добавить нападения на врачей "скорой" в статью 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти). Такую же защиту нужно обеспечить пожарным и инспекторам газовых служб", - сказал он.