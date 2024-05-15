https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946220217.html

В Москве арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин на видео

В Москве арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин на видео - РИА Новости, 15.05.2024

В Москве арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин на видео

Дважды судимый блогер, оскорблявший пожилых женщин на видео в Москве, арестован на 15 суток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:45

2024-05-15T18:45

2024-05-15T18:50

происшествия

москва

россия

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946243618_0:0:1247:702_1920x0_80_0_0_c3400ce39d773fd5b8d0deabc3362530.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дважды судимый блогер, оскорблявший пожилых женщин на видео в Москве, арестован на 15 суток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.Ранее она сообщала, что дважды судимого мужчину задержали в Москве за оскорбление пожилых женщин на видео с целью раскрутки "блогерства". "Мои коллеги из ОМВД России по району Перово города Москвы завершили проверку в отношении 37-летнего мужчины, снимавшего видеоконтент оскорбительного содержания. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ... Блогер признан виновным в совершении мелкого хулиганства, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 15 суток", - написала Волк.

https://ria.ru/20240119/bloger-1922436691.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, ирина волк