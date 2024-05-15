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В Москве арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин на видео
В Москве арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин на видео - РИА Новости, 15.05.2024
В Москве арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин на видео
Дважды судимый блогер, оскорблявший пожилых женщин на видео в Москве, арестован на 15 суток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:45
2024-05-15T18:45
2024-05-15T18:50
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дважды судимый блогер, оскорблявший пожилых женщин на видео в Москве, арестован на 15 суток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.Ранее она сообщала, что дважды судимого мужчину задержали в Москве за оскорбление пожилых женщин на видео с целью раскрутки "блогерства". "Мои коллеги из ОМВД России по району Перово города Москвы завершили проверку в отношении 37-летнего мужчины, снимавшего видеоконтент оскорбительного содержания. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ... Блогер признан виновным в совершении мелкого хулиганства, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 15 суток", - написала Волк.
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происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
В Москве арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин на видео
В Москве на 15 суток арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин на видео