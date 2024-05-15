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Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию - РИА Новости, 15.05.2024
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16:41 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946193339.html
Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию
Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию - РИА Новости, 15.05.2024
Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию
Бывший московский педиатр Надежда Буянова в ходе судебного заседания отказалась признавать вину по уголовному делу о распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:41
2024-05-15T16:41
происшествия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший московский педиатр Надежда Буянова в ходе судебного заседания отказалась признавать вину по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Тушинского суда Москвы. "Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла?" - сказала Буянова. Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сегодня суд начал рассматривать дело по существу, до начала заседания журналисты смогли поговорить с Буяновой, которая обвиняется по п. "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Она заявила, что не совершала того, что ей вменяют. "Нет, могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова", - сказала Буянова, добавив, что в кабинете не велась аудиозапись и ей непонятно, на каком основании мать мальчика Анастасия Акиньшина может ее обвинять. Адвокат Оскар Черджиев уточнил РИА Новости, что Акиньшина не является потерпевшей по делу, а находится в статусе свидетеля. На сегодняшнем заседании судья по ходатайству следствия продлила Буяновой арест на полгода, до 2 ноября. Обвиняемая и ее адвокат просили назначить запрет определенных действий. Буянова пояснила, что она "человек в возрасте" и у нее имеются проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html
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происшествия, александр бастрыкин
Происшествия, Александр Бастрыкин
Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию

Бывший московский педиатр Буянова не признала вину по делу о фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший московский педиатр Надежда Буянова в ходе судебного заседания отказалась признавать вину по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Тушинского суда Москвы.
"Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла?" - сказала Буянова.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии
22 апреля, 16:06
Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сегодня суд начал рассматривать дело по существу, до начала заседания журналисты смогли поговорить с Буяновой, которая обвиняется по п. "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Она заявила, что не совершала того, что ей вменяют.
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"Нет, могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова", - сказала Буянова, добавив, что в кабинете не велась аудиозапись и ей непонятно, на каком основании мать мальчика Анастасия Акиньшина может ее обвинять.
Адвокат Оскар Черджиев уточнил РИА Новости, что Акиньшина не является потерпевшей по делу, а находится в статусе свидетеля.
На сегодняшнем заседании судья по ходатайству следствия продлила Буяновой арест на полгода, до 2 ноября. Обвиняемая и ее адвокат просили назначить запрет определенных действий. Буянова пояснила, что она "человек в возрасте" и у нее имеются проблемы со здоровьем.
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ПроисшествияАлександр Бастрыкин
 
 
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