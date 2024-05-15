https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946193339.html
Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию
Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию - РИА Новости, 15.05.2024
Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию
Бывший московский педиатр Надежда Буянова в ходе судебного заседания отказалась признавать вину по уголовному делу о распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:41
2024-05-15T16:41
2024-05-15T16:41
происшествия
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший московский педиатр Надежда Буянова в ходе судебного заседания отказалась признавать вину по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Тушинского суда Москвы. "Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла?" - сказала Буянова. Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сегодня суд начал рассматривать дело по существу, до начала заседания журналисты смогли поговорить с Буяновой, которая обвиняется по п. "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Она заявила, что не совершала того, что ей вменяют. "Нет, могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова", - сказала Буянова, добавив, что в кабинете не велась аудиозапись и ей непонятно, на каком основании мать мальчика Анастасия Акиньшина может ее обвинять. Адвокат Оскар Черджиев уточнил РИА Новости, что Акиньшина не является потерпевшей по делу, а находится в статусе свидетеля. На сегодняшнем заседании судья по ходатайству следствия продлила Буяновой арест на полгода, до 2 ноября. Обвиняемая и ее адвокат просили назначить запрет определенных действий. Буянова пояснила, что она "человек в возрасте" и у нее имеются проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html
https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html
https://ria.ru/20240117/diskreditatsiya-1921938995.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин
Происшествия, Александр Бастрыкин
Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию
Бывший московский педиатр Буянова не признала вину по делу о фейках о ВС РФ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший московский педиатр Надежда Буянова в ходе судебного заседания отказалась признавать вину по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Тушинского суда Москвы.
"Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла?" - сказала Буянова.
Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сегодня суд начал рассматривать дело по существу, до начала заседания журналисты смогли поговорить с Буяновой, которая обвиняется по п. "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Она заявила, что не совершала того, что ей вменяют.
"Нет, могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова", - сказала Буянова, добавив, что в кабинете не велась аудиозапись и ей непонятно, на каком основании мать мальчика Анастасия Акиньшина может ее обвинять.
Адвокат Оскар Черджиев уточнил РИА Новости, что Акиньшина не является потерпевшей по делу, а находится в статусе свидетеля.
На сегодняшнем заседании судья по ходатайству следствия продлила Буяновой арест на полгода, до 2 ноября. Обвиняемая и ее адвокат просили назначить запрет определенных действий. Буянова пояснила, что она "человек в возрасте" и у нее имеются проблемы со здоровьем.