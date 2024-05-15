https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946193339.html

Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию

Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию - РИА Новости, 15.05.2024

Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию

Бывший московский педиатр Надежда Буянова в ходе судебного заседания отказалась признавать вину по уголовному делу о распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:41

2024-05-15T16:41

2024-05-15T16:41

происшествия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший московский педиатр Надежда Буянова в ходе судебного заседания отказалась признавать вину по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Тушинского суда Москвы. "Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла?" - сказала Буянова. Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сегодня суд начал рассматривать дело по существу, до начала заседания журналисты смогли поговорить с Буяновой, которая обвиняется по п. "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Она заявила, что не совершала того, что ей вменяют. "Нет, могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова", - сказала Буянова, добавив, что в кабинете не велась аудиозапись и ей непонятно, на каком основании мать мальчика Анастасия Акиньшина может ее обвинять. Адвокат Оскар Черджиев уточнил РИА Новости, что Акиньшина не является потерпевшей по делу, а находится в статусе свидетеля. На сегодняшнем заседании судья по ходатайству следствия продлила Буяновой арест на полгода, до 2 ноября. Обвиняемая и ее адвокат просили назначить запрет определенных действий. Буянова пояснила, что она "человек в возрасте" и у нее имеются проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html

https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html

https://ria.ru/20240117/diskreditatsiya-1921938995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин