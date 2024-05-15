https://ria.ru/20240515/preparaty-1946095295.html
Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей
Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей - РИА Новости, 15.05.2024
Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей
Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для водителей, не несёт никакого нормативного регулирования, имеет лишь... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:59
2024-05-15T11:59
2024-05-15T12:09
михаил мурашко
общество
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для водителей, не несёт никакого нормативного регулирования, имеет лишь предупредительный характер, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено."Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов", - сказал Мурашко журналистам.Он пояснил, что перечень имеет лишь предупредительный характер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, общество, россия
Михаил Мурашко, Общество, Россия
Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей
Мурашко назвал список запрещенных препаратов для водителей предупредительным
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для водителей, не несёт никакого нормативного регулирования, имеет лишь предупредительный характер, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее глава комитета Госдумы
по труду Ярослав Нилов
опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено.
"Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов", - сказал Мурашко журналистам.
Он пояснил, что перечень имеет лишь предупредительный характер.