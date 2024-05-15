Рейтинг@Mail.ru
Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 15.05.2024 (обновлено: 12:09 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/preparaty-1946095295.html
Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей
Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей - РИА Новости, 15.05.2024
Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей
Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для водителей, не несёт никакого нормативного регулирования, имеет лишь... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:59
2024-05-15T12:09
михаил мурашко
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942479756_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_06b6442d2dcf79041e49d7ef420acefb.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для водителей, не несёт никакого нормативного регулирования, имеет лишь предупредительный характер, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено."Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов", - сказал Мурашко журналистам.Он пояснил, что перечень имеет лишь предупредительный характер.
https://ria.ru/20231223/prava-1917597810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942479756_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d7186f8bc03bbd51851e9da8e919ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мурашко, общество, россия
Михаил Мурашко, Общество, Россия
Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей

Мурашко назвал список запрещенных препаратов для водителей предупредительным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для водителей, не несёт никакого нормативного регулирования, имеет лишь предупредительный характер, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено.
"Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов", - сказал Мурашко журналистам.
Он пояснил, что перечень имеет лишь предупредительный характер.
Окно выдачи водительских удостоверений - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м
23 декабря 2023, 02:17
 
Михаил МурашкоОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала