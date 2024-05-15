https://ria.ru/20240515/preparaty-1946095295.html

Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей

Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей - РИА Новости, 15.05.2024

Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных препаратов для водителей

Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для водителей, не несёт никакого нормативного регулирования, имеет лишь... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:59

2024-05-15T11:59

2024-05-15T12:09

михаил мурашко

общество

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для водителей, не несёт никакого нормативного регулирования, имеет лишь предупредительный характер, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено."Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов", - сказал Мурашко журналистам.Он пояснил, что перечень имеет лишь предупредительный характер.

https://ria.ru/20231223/prava-1917597810.html

россия

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Кирилл Волков

михаил мурашко, общество, россия