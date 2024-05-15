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У России и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
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01:24 15.05.2024
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У России и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам, заявил Путин
У России и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
У России и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам международной повестки. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:24
2024-05-15T01:24
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам международной повестки. Текст интервью Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля. "У наших стран схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240515/putin-1946027697.html
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россия, китай, владимир путин, оон, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, ООН, В мире
У России и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам, заявил Путин

Путин: у РФ и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам международной повестки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам международной повестки.
Текст интервью Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля.
"У наших стран схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин назвал каждую встречу с Си Цзиньпином обменом мнениями
01:20
 
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