https://ria.ru/20240515/pozitsii-1946028255.html
У России и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам, заявил Путин
У России и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
У России и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам международной повестки. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:24
2024-05-15T01:24
2024-05-15T01:24
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам международной повестки. Текст интервью Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля. "У наших стран схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240515/putin-1946027697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, оон, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, ООН, В мире
У России и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам, заявил Путин
Путин: у РФ и КНР совпадают позиции по ключевым вопросам международной повестки