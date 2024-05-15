https://ria.ru/20240515/posevnaya-1946080799.html

Посевная кампания в Челябинской области наберет обороты после потепления

Посевная кампания в Челябинской области наберет обороты после потепления - РИА Новости, 15.05.2024

Посевная кампания в Челябинской области наберет обороты после потепления

План ярового сева в текущем году в Челябинской области выполнен на 14%, с приходом теплой погоды посевная кампания наберет обороты, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:12

2024-05-15T11:12

2024-05-15T11:12

челябинская область

челябинская область

варненский район

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. План ярового сева в текущем году в Челябинской области выполнен на 14%, с приходом теплой погоды посевная кампания наберет обороты, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. По словам главы региона, дожди и похолодание осложнили работу аграриев региона. "На сегодня планы на посевную выполнены на 14% — это в целом по зерну, зернобобовым, масличным культурам, картофелю и овощам. При этом посеянные яровые культуры не успели взойти, а значит, похолодание не оказало на них негативного эффекта. Ждем потепления, посевная будет набирать обороты. Тем более что область активно помогает агросектору", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он уточнил, что сформирован необходимый запас горюче-смазочных материалов, который своевременно пополняется, приобретаются минеральные удобрения. Предприятия получают субсидии на неотложные нужды и развитие., добавил он. "К примеру, после проблем прошлых лет направили аграриям 350 миллионов рублей на приобретение семян. Также область направляет финансовую поддержку на производство зерна, животноводство. И многое другое", - отметил Текслер. С начала текущего года, по его словам, аграрии получают господдержку для проведения посевной и других неотложных задач, объем которой 1,1 миллиарда рублей. "Надеюсь, что сезон сложится для нашего агросектора успешно. Пожелаем удачи нашим аграриям, селянам, ведь от них зависит наша продовольственная безопасность", - сказал глава региона. По данным министерства сельского хозяйства региона, дожди и похолодание сдвигают сроки сева: окончание посевной кампании придется на период после 10 июня, то есть весенний сев завершится на 1,5-2 недели позже обычного. По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылкина, доля озимых культур в общем объёме сева незначительная - менее 1% (12,5 тысячи гектаров), к тому же они стойки к холодам, сейчас озимые находятся в фазе кущения. "Обилие влаги будет благотворно влиять на сенокосы и многолетние травы, восполнит потери засушливых лет на естественных угодьях. Посадка картофеля также сдвинется, а овощи (лук, морковь, свекла) планируется посеять в оптимальные сроки. Рассада капусты посеяна и выращивается в парниках. Синоптики обещают, что к концу недели будет гораздо теплее, и темпы сева постепенно восстановятся", - цитирует пресс-служба минсельхоза слова Кобылкина. Он отметил, что больше всего яровых культур посеяно в Верхнеуральском и Варненском районах – 31 тысяча и 27 тысяч гектаров соответственно, 22 тысячи гектаров яровых посеяно в Агаповском районе, 19 тысяч и 18,5 тысячи гектаров – в Увельском и Кизильском районах. Также, по данным министерства, для проведения всего комплекса полевых работ аграрии оснащены необходимой техникой, сформирован необходимый запас горюче-смазочных материалов, продолжается приобретение дизельного топлива и минеральных удобрений. Кроме того, помимо погодных катаклизмов, подорожания материальных ресурсов, к рискам аграрного сектора можно отнести и снижение рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию. За два года, по словам фермера Владимира Рыболова из Увельского района, цены упали вдвое, на пшеницу – до 6,5 тысячи рублей за тонну. Поэтому в хозяйстве решили ориентироваться в первую очередь на потребности партнёров, уточнил он. "Масличные культуры будем сеять, рапс, твёрдую пшеницу. Хорошо работаем с увельской компанией "Ресурс". Гречиха, овёс продовольственный – половину площадей ориентируем на них", - цитирует пресс-служба слова Рыболова.

https://ria.ru/20230929/chelyabinsk-1899478910.html

https://ria.ru/20230914/dogazifikatsiya-1896312729.html

https://ria.ru/20231003/teksler-1900230628.html

челябинская область

варненский район

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Алёна Пава

челябинская область, варненский район, алексей текслер