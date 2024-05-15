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Накал в обществе выходит за рамки, заявили в Польше после покушения на Фицо

Накал в обществе выходит за рамки, заявили в Польше после покушения на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Накал в обществе выходит за рамки, заявили в Польше после покушения на Фицо

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо должно стать стимулом для того, чтобы сделать выводы о накале общественных дебатов, которые выходят за рамки, заявил РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:50

2024-05-15T20:50

2024-05-15T20:50

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

польша

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ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо должно стать стимулом для того, чтобы сделать выводы о накале общественных дебатов, которые выходят за рамки, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. "Любые оценки в столь серьезной ситуации должны основываться на веских доказательствах. Безусловно, будут изучены мотивы, варьирующиеся от беспорядочных действий до внешнего воздействия. Независимо от страны и текущих кампаний, службы также должны делать выводы из температуры общественных дебатов, которая выходит за пределы здравого смысла", - написал он на платформе Х. Фицо неоднократно заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, польша