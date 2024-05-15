Накал в обществе выходит за рамки, заявили в Польше после покушения на Фицо

ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо должно стать стимулом для того, чтобы сделать выводы о накале общественных дебатов, которые выходят за рамки, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. "Любые оценки в столь серьезной ситуации должны основываться на веских доказательствах. Безусловно, будут изучены мотивы, варьирующиеся от беспорядочных действий до внешнего воздействия. Независимо от страны и текущих кампаний, службы также должны делать выводы из температуры общественных дебатов, которая выходит за пределы здравого смысла", - написал он на платформе Х. Фицо неоднократно заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо должно стать стимулом для того, чтобы сделать выводы о накале общественных дебатов, которые выходят за рамки, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.
Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
"Любые оценки в столь серьезной ситуации должны основываться на веских доказательствах. Безусловно, будут изучены мотивы, варьирующиеся от беспорядочных действий до внешнего воздействия. Независимо от страны и текущих кампаний, службы также должны делать выводы из температуры общественных дебатов, которая выходит за пределы здравого смысла", - написал он на платформе Х.
Фицо неоднократно заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
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