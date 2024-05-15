https://ria.ru/20240515/polsha-1946140461.html

Польша анонсировала усиление восточной границы

Польша анонсировала усиление восточной границы - РИА Новости, 15.05.2024

Польша анонсировала усиление восточной границы

Польша рассчитывает в текущем году начать очередное военное усиление восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны, вице-премьер... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:32

2024-05-15T14:32

2024-05-15T14:32

в мире

польша

белоруссия

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ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Польша рассчитывает в текущем году начать очередное военное усиление восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Мы здесь разграничиваем две вещи. Усиление заграждения (заграждение на границе с Белоруссией – ред.) – и этот процесс уже идет. Заграждение модернизируется, усиливается, министр внутренних дел и администрации принимает очередные решения в целях безопасности и непроходимости польской границы", - сказал Косиняк-Камыш. "Если речь идет о целой стратегии, связанной уже не только с самой пограничной полосой, а с различного рода усилениями военного характера, то я бы хотел, чтобы в этом году уже начался этот процесс. Мы будем с господином премьером объявлять обо всех наши решениях в этой сфере", - добавил министр. Польша постоянно занимается усилением своего военного потенциала на восточной границе, в частности, там была создана новая (18-я) механизированная бригада, размещаются новые образцы вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20231112/polsha-1909024152.html

https://ria.ru/20240515/sudya-1946113038.html

польша

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в мире, польша, белоруссия