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Польша анонсировала усиление восточной границы - РИА Новости, 15.05.2024
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14:32 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/polsha-1946140461.html
Польша анонсировала усиление восточной границы
Польша анонсировала усиление восточной границы - РИА Новости, 15.05.2024
Польша анонсировала усиление восточной границы
Польша рассчитывает в текущем году начать очередное военное усиление восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны, вице-премьер... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:32
2024-05-15T14:32
в мире
польша
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ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Польша рассчитывает в текущем году начать очередное военное усиление восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Мы здесь разграничиваем две вещи. Усиление заграждения (заграждение на границе с Белоруссией – ред.) – и этот процесс уже идет. Заграждение модернизируется, усиливается, министр внутренних дел и администрации принимает очередные решения в целях безопасности и непроходимости польской границы", - сказал Косиняк-Камыш. "Если речь идет о целой стратегии, связанной уже не только с самой пограничной полосой, а с различного рода усилениями военного характера, то я бы хотел, чтобы в этом году уже начался этот процесс. Мы будем с господином премьером объявлять обо всех наши решениях в этой сфере", - добавил министр. Польша постоянно занимается усилением своего военного потенциала на восточной границе, в частности, там была создана новая (18-я) механизированная бригада, размещаются новые образцы вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20231112/polsha-1909024152.html
https://ria.ru/20240515/sudya-1946113038.html
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в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
Польша анонсировала усиление восточной границы

Вице-премьер Косиняк-Камыш: Польша анонсировала усиление восточной границы

© AP Photo / Michal DyjukГраница Польши и Белоруссии
Граница Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Граница Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Польша рассчитывает в текущем году начать очередное военное усиление восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы здесь разграничиваем две вещи. Усиление заграждения (заграждение на границе с Белоруссией – ред.) – и этот процесс уже идет. Заграждение модернизируется, усиливается, министр внутренних дел и администрации принимает очередные решения в целях безопасности и непроходимости польской границы", - сказал Косиняк-Камыш.
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"Если речь идет о целой стратегии, связанной уже не только с самой пограничной полосой, а с различного рода усилениями военного характера, то я бы хотел, чтобы в этом году уже начался этот процесс. Мы будем с господином премьером объявлять обо всех наши решениях в этой сфере", - добавил министр.
Польша постоянно занимается усилением своего военного потенциала на восточной границе, в частности, там была создана новая (18-я) механизированная бригада, размещаются новые образцы вооружения и военной техники.
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