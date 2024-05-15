https://ria.ru/20240515/polsha-1946092250.html

В Польше заслушают главу МВД из-за череды крупных пожаров

В Польше заслушают главу МВД из-за череды крупных пожаров - РИА Новости, 15.05.2024

В Польше заслушают главу МВД из-за череды крупных пожаров

Сейм Польши заслушает главу МВД республики Томаша Семоняка по поводу серии крупных пожаров в стране, в которых, по мнению ряда чиновников, могут быть замешаны... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:44

2024-05-15T11:44

2024-05-15T11:47

в мире

польша

томаш семоняк

дональд туск

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ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Сейм Польши заслушает главу МВД республики Томаша Семоняка по поводу серии крупных пожаров в стране, в которых, по мнению ряда чиновников, могут быть замешаны иностранные спецслужбы. В последние дни в Польше произошло несколько крупных пожаров – сгорел крупный торговый центр, автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был крупный пожар на свалке химических отходов. "Я решил дополнить повестку заседания еще одним пунктом. Это информация министра внутренних дел и администрации по вопросу пожаров, которые в последнее время заняли значительную часть новостных сервисов и нашего воображения", - сообщил журналистам спикер сейма Шимон Холовня. "Мы хотим узнать, что правительство знает на эту тему и что может сказать гражданам, и что делает для нашей безопасности", - добавил он. Спикер сообщил, что на следующей неделе в сейме произойдет закрытое заседание, на котором выступит министр национальной безопасности Владислав Косиняк-Камыш. "Будет информация министра национальной обороны по вопросу состояния безопасности государства. Предусматривается дискуссия", - рассказал он. Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что подозревает иностранные спецслужбы в связи с чередой пожаров в стране. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у него нет информации о том, что пожары спровоцированы внешними силами. При этом он сообщил, что за последнее время в стране были предотвращены диверсии и поджоги.

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https://ria.ru/20240514/polsha-1945832116.html

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в мире, польша, томаш семоняк, дональд туск