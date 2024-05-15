На Кубани нашли женщину, бросившую дочь в супермаркете
Полиция нашла женщину, бросившую трехлетнюю дочь в краснодарском магазине
Полицейский. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Полицейские нашли женщину, которая бросила трехлетнюю дочь в тележке краснодарского супермаркета и поехала на поезде в Санкт-Петербург, сообщили в краевом ГУМВД РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник. Судя по опубликованным полицией кадрам, женщина оставила дочь в тележке для продуктов в супермаркете.
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"Правоохранители обнаружили горе-мать в поезде "Кисловодск – Санкт-Петербург". Безработная 36-летняя приезжая из Сургута, избавившись от 3-летней дочери, в тот же день на автобусе из Краснодара добралась до Кропоткина и села на проходящий поезд… Сейчас она в сопровождении полицейских возвращается в краевую столицу для выяснения обстоятельств случившегося, в том числе проведения психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.
Согласно кадрам краевого главка, женщина объяснила свой поступок ссорой "со всеми родственниками", из-за которой она начала "скитаться по городам" с ребёнком. По словам матери, они были в Челябинске, Анапе, Нальчике и Севастополе. И уже в Краснодаре женщина поняла, что "не сможет содержать дочь", и поэтому оставила её. Она добавила, что раскаивается в содеянном и хочет забрать дочь, чтобы воспитывать.
По данным правоохранительных органов, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ребёнок находится в медучреждении.
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