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На Кубани нашли женщину, бросившую дочь в супермаркете - РИА Новости, 15.05.2024
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15:41 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/politsiya-1946169687.html
На Кубани нашли женщину, бросившую дочь в супермаркете
На Кубани нашли женщину, бросившую дочь в супермаркете - РИА Новости, 15.05.2024
На Кубани нашли женщину, бросившую дочь в супермаркете
Полицейские нашли женщину, которая бросила трехлетнюю дочь в тележке краснодарского супермаркета и поехала на поезде в Санкт-Петербург, сообщили в краевом ГУМВД РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:41
2024-05-15T15:41
происшествия
здоровье - общество
краснодар
санкт-петербург
россия
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Полицейские нашли женщину, которая бросила трехлетнюю дочь в тележке краснодарского супермаркета и поехала на поезде в Санкт-Петербург, сообщили в краевом ГУМВД РФ. По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник. Судя по опубликованным полицией кадрам, женщина оставила дочь в тележке для продуктов в супермаркете. "Правоохранители обнаружили горе-мать в поезде "Кисловодск – Санкт-Петербург". Безработная 36-летняя приезжая из Сургута, избавившись от 3-летней дочери, в тот же день на автобусе из Краснодара добралась до Кропоткина и села на проходящий поезд… Сейчас она в сопровождении полицейских возвращается в краевую столицу для выяснения обстоятельств случившегося, в том числе проведения психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении. Согласно кадрам краевого главка, женщина объяснила свой поступок ссорой "со всеми родственниками", из-за которой она начала "скитаться по городам" с ребёнком. По словам матери, они были в Челябинске, Анапе, Нальчике и Севастополе. И уже в Краснодаре женщина поняла, что "не сможет содержать дочь", и поэтому оставила её. Она добавила, что раскаивается в содеянном и хочет забрать дочь, чтобы воспитывать. По данным правоохранительных органов, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ребёнок находится в медучреждении.
https://ria.ru/20240515/sk-1946098921.html
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происшествия, здоровье - общество, краснодар, санкт-петербург, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодар, Санкт-Петербург, Россия
На Кубани нашли женщину, бросившую дочь в супермаркете

Полиция нашла женщину, бросившую трехлетнюю дочь в краснодарском магазине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Полицейские нашли женщину, которая бросила трехлетнюю дочь в тележке краснодарского супермаркета и поехала на поезде в Санкт-Петербург, сообщили в краевом ГУМВД РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник. Судя по опубликованным полицией кадрам, женщина оставила дочь в тележке для продуктов в супермаркете.
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Вчера, 12:19
«
"Правоохранители обнаружили горе-мать в поезде "Кисловодск – Санкт-Петербург". Безработная 36-летняя приезжая из Сургута, избавившись от 3-летней дочери, в тот же день на автобусе из Краснодара добралась до Кропоткина и села на проходящий поезд… Сейчас она в сопровождении полицейских возвращается в краевую столицу для выяснения обстоятельств случившегося, в том числе проведения психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.
Согласно кадрам краевого главка, женщина объяснила свой поступок ссорой "со всеми родственниками", из-за которой она начала "скитаться по городам" с ребёнком. По словам матери, они были в Челябинске, Анапе, Нальчике и Севастополе. И уже в Краснодаре женщина поняла, что "не сможет содержать дочь", и поэтому оставила её. Она добавила, что раскаивается в содеянном и хочет забрать дочь, чтобы воспитывать.
По данным правоохранительных органов, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ребёнок находится в медучреждении.
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