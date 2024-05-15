МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо

БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо произошло по политическим мотивам."Это покушение было политически мотивировано", - сказал Шутай-Эшток журналистам.Ранее телеканал TA3 продемонстрировал кадры, на которых пожилой мужчина заявляет, что "не согласен с политикой правительства". Как утверждает телеканал, на видео подозреваемый в покушении на Фицо, которого задержала полиция.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо произошло по политическим мотивам.
"Это покушение было политически мотивировано", - сказал Шутай-Эшток журналистам.
Ранее телеканал TA3 продемонстрировал кадры, на которых пожилой мужчина заявляет, что "не согласен с политикой правительства". Как утверждает телеканал, на видео подозреваемый в покушении на Фицо, которого задержала полиция.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
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