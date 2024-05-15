https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо

МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо произошло по политическим мотивам. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:05

2024-05-15T21:05

2024-05-15T21:20

в мире

покушение на премьер-министра словакии фицо

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо произошло по политическим мотивам."Это покушение было политически мотивировано", - сказал Шутай-Эшток журналистам.Ранее телеканал TA3 продемонстрировал кадры, на которых пожилой мужчина заявляет, что "не согласен с политикой правительства". Как утверждает телеканал, на видео подозреваемый в покушении на Фицо, которого задержала полиция.

словакия

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2024

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в мире, покушение на премьер-министра словакии фицо, словакия, роберт фицо