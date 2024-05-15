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В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
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17:56 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946221191.html
В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии
В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии
Председатель Общественной палаты Крыма, политический эксперт Александр Форманчук назвал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо местью за самостоятельную и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:56
2024-05-15T17:56
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
александр форманчук
покушение на премьер-министра словакии фицо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма, политический эксперт Александр Форманчук назвал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо местью за самостоятельную и независимую внешнюю политику страны. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Нашелся человек, который решил отомстить Фицо за слишком самостоятельную и независимую политику Словакии, особенно на внешнеполитическом уровне. Фицо проводил прагматичный внешнеполитический курс, но его обвинили в пророссийскости", - сказал Форманчук РИА Новости. По его словам, мотивы нападавшего, также как и то, действовал он самостоятельно или это было организованное спланированное покушение, установит следствие. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, александр форманчук, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Александр Форманчук, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии

Форманчук назвал покушение на Фицо местью за самостоятельную политику Словакии

© PravdaПокушение на Роберта Фицо
Покушение на Роберта Фицо
© Pravda
Покушение на Роберта Фицо
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма, политический эксперт Александр Форманчук назвал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо местью за самостоятельную и независимую внешнюю политику страны.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
"Нашелся человек, который решил отомстить Фицо за слишком самостоятельную и независимую политику Словакии, особенно на внешнеполитическом уровне. Фицо проводил прагматичный внешнеполитический курс, но его обвинили в пророссийскости", - сказал Форманчук РИА Новости.
По его словам, мотивы нападавшего, также как и то, действовал он самостоятельно или это было организованное спланированное покушение, установит следствие.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоАлександр ФорманчукПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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