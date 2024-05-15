https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946221191.html
В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии
В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии
Председатель Общественной палаты Крыма, политический эксперт Александр Форманчук назвал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо местью за самостоятельную и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:56
2024-05-15T17:56
2024-05-15T17:56
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
александр форманчук
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946195019_36:31:1198:685_1920x0_80_0_0_563ea89310d28c3af9e37102b420bad5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма, политический эксперт Александр Форманчук назвал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо местью за самостоятельную и независимую внешнюю политику страны. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Нашелся человек, который решил отомстить Фицо за слишком самостоятельную и независимую политику Словакии, особенно на внешнеполитическом уровне. Фицо проводил прагматичный внешнеполитический курс, но его обвинили в пророссийскости", - сказал Форманчук РИА Новости. По его словам, мотивы нападавшего, также как и то, действовал он самостоятельно или это было организованное спланированное покушение, установит следствие. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага
https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946195019_195:0:1148:715_1920x0_80_0_0_76e5bba8c3e1ccf87cfe54b9689fa314.jpg
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T17:56
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, александр форманчук, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Александр Форманчук, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии
Форманчук назвал покушение на Фицо местью за самостоятельную политику Словакии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма, политический эксперт Александр Форманчук назвал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо местью за самостоятельную и независимую внешнюю политику страны.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
"Нашелся человек, который решил отомстить Фицо за слишком самостоятельную и независимую политику Словакии, особенно на внешнеполитическом уровне. Фицо проводил прагматичный внешнеполитический курс, но его обвинили в пророссийскости", - сказал Форманчук РИА Новости.
По его словам, мотивы нападавшего, также как и то, действовал он самостоятельно или это было организованное спланированное покушение, установит следствие.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине
, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО
, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию
обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага