https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946221191.html

В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии

В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024

В Крыму прокомментировали покушение на премьера Словакии

Председатель Общественной палаты Крыма, политический эксперт Александр Форманчук назвал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо местью за самостоятельную и... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:56

2024-05-15T17:56

2024-05-15T17:56

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александр форманчук

покушение на премьер-министра словакии фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма, политический эксперт Александр Форманчук назвал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо местью за самостоятельную и независимую внешнюю политику страны. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Нашелся человек, который решил отомстить Фицо за слишком самостоятельную и независимую политику Словакии, особенно на внешнеполитическом уровне. Фицо проводил прагматичный внешнеполитический курс, но его обвинили в пророссийскости", - сказал Форманчук РИА Новости. По его словам, мотивы нападавшего, также как и то, действовал он самостоятельно или это было организованное спланированное покушение, установит следствие. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T17:56 true PT0M12S

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