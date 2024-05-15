https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946199939.html
МВД Словакии подтвердило попытку убийства премьера
МВД Словакии подтвердило попытку убийства премьера - РИА Новости, 15.05.2024
МВД Словакии подтвердило попытку убийства премьера
Пресс-секретарь МВД Словакии Матей Нойманн подтвердил, что была совершена попытка убийства премьер-министра страны Роберта Фицо, выступавшего против поставок... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:56
2024-05-15T16:56
2024-05-15T17:20
в мире
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Словакии Матей Нойманн подтвердил, что была совершена попытка убийства премьер-министра страны Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО.В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится Фицо.Премьер Словакии в среду в ходе покушения был ранен в грудь и брюшную полость, об этом сообщало словацкое издание Pravda. Нападение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расстояние до Братиславы - 190 км.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20230810/pokusheniya-1889244562.html
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T16:56
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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо
В мире, Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо
МВД Словакии подтвердило попытку убийства премьера
МВД Словакии подтвердило, что была совершена попытка убийства премьера Фицо