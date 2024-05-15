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Минфин подготовит проект налоговой реформы до ПМЭФ-2024, считает глава РСПП - РИА Новости, 15.05.2024
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14:55 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/pmef2024-1946146854.html
Минфин подготовит проект налоговой реформы до ПМЭФ-2024, считает глава РСПП
Минфин подготовит проект налоговой реформы до ПМЭФ-2024, считает глава РСПП - РИА Новости, 15.05.2024
Минфин подготовит проект налоговой реформы до ПМЭФ-2024, считает глава РСПП
Минфин РФ, скорее всего, подготовит проект налоговой реформы до Петербургского международного экономического форума-2024, который пройдет 5-8 июня, и бизнес... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:55
2024-05-15T14:55
экономика
россия
антон силуанов
владимир путин
андрей макаров
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Минфин РФ, скорее всего, подготовит проект налоговой реформы до Петербургского международного экономического форума-2024, который пройдет 5-8 июня, и бизнес планирует обсудить эти предложения на форуме, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин. По словам главы РСПП, пока министерство и предприниматели не обсуждают цифры и ставки налогов в рамках предлагаемых ведомством нововведений. "Я думаю, что они появятся где-то, наверное, до Питерского форума. Внесет ли Минфин этот проект закона на следующий неделе - не уверен. Но к Питерскому форуму обязаны. Что тогда обсуждать на Питерском форуме?" - отметил глава РСПП. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил донастроить налоговую систему России таким образом, чтобы она стала справедливой как между физлицами, так и между компаниями, и при этом обеспечивала выполнение всех необходимых функций государства. Министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что ведомство подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство. На прошлой неделе глава комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме. В апреле Силуанов говорил, что в работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения. По его словам, еще одна задача налоговой реформы заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики. В свою очередь, Шохин в среду отметил, что "справедливость в области НДФЛ с бизнесом сейчас пока глубоко не прорабатывали". "Если будут введены дополнительные платежи для более состоятельных граждан, мы считаем, что их надо "окрашивать" (то есть направить их на конкретные целевые расходы - ред.). Точно так же мы должны увидеть, что это не просто "в котел" - это на цели, которые более состоятельные граждане в целом и общество будут воспринимать как существенную поддержку бюджета по острым вопросам", - считает он. "Собственно говоря, мы и с налогом на прибыль, фактически, за "окрашивание". Если прибыль "окрашена" инвестициями - то не облагать ее повышенными ставками. Если повышенный НДФЛ идет на благие цели, тоже это приемлемый вариант", - заключил глава РСПП.
https://ria.ru/20240512/nalogi-1945404732.html
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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, андрей макаров, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, пмэф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Андрей Макаров, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, ПМЭФ
Минфин подготовит проект налоговой реформы до ПМЭФ-2024, считает глава РСПП

Шохин: Минфин подготовит проект налоговой реформы до ПМЭФ-2024

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Шохин
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Александр Шохин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Минфин РФ, скорее всего, подготовит проект налоговой реформы до Петербургского международного экономического форума-2024, который пройдет 5-8 июня, и бизнес планирует обсудить эти предложения на форуме, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.
По словам главы РСПП, пока министерство и предприниматели не обсуждают цифры и ставки налогов в рамках предлагаемых ведомством нововведений. "Я думаю, что они появятся где-то, наверное, до Питерского форума. Внесет ли Минфин этот проект закона на следующий неделе - не уверен. Но к Питерскому форуму обязаны. Что тогда обсуждать на Питерском форуме?" - отметил глава РСПП.
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Министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что ведомство подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство. На прошлой неделе глава комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме.
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В апреле Силуанов говорил, что в работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения. По его словам, еще одна задача налоговой реформы заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
В свою очередь, Шохин в среду отметил, что "справедливость в области НДФЛ с бизнесом сейчас пока глубоко не прорабатывали".
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"Если будут введены дополнительные платежи для более состоятельных граждан, мы считаем, что их надо "окрашивать" (то есть направить их на конкретные целевые расходы - ред.). Точно так же мы должны увидеть, что это не просто "в котел" - это на цели, которые более состоятельные граждане в целом и общество будут воспринимать как существенную поддержку бюджета по острым вопросам", - считает он.
"Собственно говоря, мы и с налогом на прибыль, фактически, за "окрашивание". Если прибыль "окрашена" инвестициями - то не облагать ее повышенными ставками. Если повышенный НДФЛ идет на благие цели, тоже это приемлемый вариант", - заключил глава РСПП.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинАндрей МакаровРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФПМЭФ
 
 
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