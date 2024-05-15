https://ria.ru/20240515/pmef2024-1946146854.html

Минфин подготовит проект налоговой реформы до ПМЭФ-2024, считает глава РСПП

Минфин подготовит проект налоговой реформы до ПМЭФ-2024, считает глава РСПП - РИА Новости, 15.05.2024

Минфин подготовит проект налоговой реформы до ПМЭФ-2024, считает глава РСПП

Минфин РФ, скорее всего, подготовит проект налоговой реформы до Петербургского международного экономического форума-2024, который пройдет 5-8 июня, и бизнес... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:55

2024-05-15T14:55

2024-05-15T14:55

экономика

россия

антон силуанов

владимир путин

андрей макаров

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Минфин РФ, скорее всего, подготовит проект налоговой реформы до Петербургского международного экономического форума-2024, который пройдет 5-8 июня, и бизнес планирует обсудить эти предложения на форуме, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин. По словам главы РСПП, пока министерство и предприниматели не обсуждают цифры и ставки налогов в рамках предлагаемых ведомством нововведений. "Я думаю, что они появятся где-то, наверное, до Питерского форума. Внесет ли Минфин этот проект закона на следующий неделе - не уверен. Но к Питерскому форуму обязаны. Что тогда обсуждать на Питерском форуме?" - отметил глава РСПП. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил донастроить налоговую систему России таким образом, чтобы она стала справедливой как между физлицами, так и между компаниями, и при этом обеспечивала выполнение всех необходимых функций государства. Министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что ведомство подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство. На прошлой неделе глава комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме. В апреле Силуанов говорил, что в работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения. По его словам, еще одна задача налоговой реформы заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики. В свою очередь, Шохин в среду отметил, что "справедливость в области НДФЛ с бизнесом сейчас пока глубоко не прорабатывали". "Если будут введены дополнительные платежи для более состоятельных граждан, мы считаем, что их надо "окрашивать" (то есть направить их на конкретные целевые расходы - ред.). Точно так же мы должны увидеть, что это не просто "в котел" - это на цели, которые более состоятельные граждане в целом и общество будут воспринимать как существенную поддержку бюджета по острым вопросам", - считает он. "Собственно говоря, мы и с налогом на прибыль, фактически, за "окрашивание". Если прибыль "окрашена" инвестициями - то не облагать ее повышенными ставками. Если повышенный НДФЛ идет на благие цели, тоже это приемлемый вариант", - заключил глава РСПП.

https://ria.ru/20240512/nalogi-1945404732.html

https://ria.ru/20240515/pmef-1946095424.html

https://ria.ru/20240512/siluanov-1945367578.html

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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, андрей макаров, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, пмэф