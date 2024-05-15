https://ria.ru/20240515/plany-1946029745.html
Все планы России будут реализованы, уверен Путин
Все планы России будут реализованы, уверен Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Все планы России будут реализованы, уверен Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы РФ будут реализованы. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:35
2024-05-15T01:35
2024-05-15T01:35
россия
китай
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы РФ будут реализованы. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Уверен, все обозначенные стратегические планы мы реализуем", - заявил российский лидер.
https://ria.ru/20231011/kitay-1901979591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Все планы России будут реализованы, уверен Путин
Путин выразил уверенность, что все стратегические планы России будут реализованы