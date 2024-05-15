https://ria.ru/20240515/plany-1946029745.html

Все планы России будут реализованы, уверен Путин

Все планы России будут реализованы, уверен Путин - РИА Новости, 15.05.2024

Все планы России будут реализованы, уверен Путин

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы РФ будут реализованы. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:35

2024-05-15T01:35

2024-05-15T01:35

россия

китай

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942539929_0:159:3119:1913_1920x0_80_0_0_ff9754e408ffd79634bcfb149f4f8eec.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы РФ будут реализованы. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Уверен, все обозначенные стратегические планы мы реализуем", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20231011/kitay-1901979591.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, китай, владимир путин, политика