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Все планы России будут реализованы, уверен Путин - РИА Новости, 15.05.2024
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01:35 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/plany-1946029745.html
Все планы России будут реализованы, уверен Путин
Все планы России будут реализованы, уверен Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Все планы России будут реализованы, уверен Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы РФ будут реализованы. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:35
2024-05-15T01:35
россия
китай
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы РФ будут реализованы. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Уверен, все обозначенные стратегические планы мы реализуем", - заявил российский лидер.
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россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Все планы России будут реализованы, уверен Путин

Путин выразил уверенность, что все стратегические планы России будут реализованы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все обозначенные стратегические планы РФ будут реализованы.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
"Уверен, все обозначенные стратегические планы мы реализуем", - заявил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай
11 октября 2023, 12:29
 
РоссияКитайВладимир ПутинПолитика
 
 
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