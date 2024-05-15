https://ria.ru/20240515/perinchek-1946109382.html

Грузия и Армения открыли двери для Запада и получили хаос, заявил эксперт

Грузия и Армения открыли двери для Запада и получили хаос, заявил эксперт - РИА Новости, 15.05.2024

Грузия и Армения открыли двери для Запада и получили хаос, заявил эксперт

Грузия и Армения, открывшие свои двери для Запада, получили массовые протесты, столкновения и хаос, констатировал турецкий историк, профессор Института стран... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:08

2024-05-15T13:08

2024-05-15T13:34

в мире

ереван

баку

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армения

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БАКУ, 14 мая – РИА Новости. Грузия и Армения, открывшие свои двери для Запада, получили массовые протесты, столкновения и хаос, констатировал турецкий историк, профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Мехмет Перинчек. "Что сегодня происходит в двух южнокавказских странах – Грузии и Армении, которые открыли свои двери для Запада? Массовые протесты, столкновения, хаос", - сказал Перинчек в беседе с РИА Новости. При этом, добавил эксперт, Азербайджан "не попал в капкан Запада". По его словам, именно по этой причине сегодня Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора, как бы Запад тому ни препятствовал. "Практически все политические аналитики мира придерживаются мнения, что США и Запад уже потеряли свои доминирующие роли по всему миру. События вокруг Израиля и Палестины являются отражением той самой разрушительной политики однополярного мира. Эту же политику мы наблюдаем сегодня на Украине. Запад целенаправленно поддакивает киевскому режиму и регулярно вооружает эту страну. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и на Южном Кавказе. Запад своей однобокой политикой потерял инструменты для вмешательства в процессы и в этом регионе. Страны региона уже взяли инициативу в свои руки и создали платформу 3+3, тем самым оставив в офсайде нерегиональных игроков", - подчеркнул Перинчек. По его словам, в настоящее время в этом регионе наблюдается продвижение по мирным переговорам между Баку и Ереваном. "Естественно, это не нравится Западу, они всячески пытаются вмешаться в данные процессы, чтобы в регионе вновь воцарился хаос. Для этого им нужны марионеточные политические элиты. В настоящее время мы это наблюдаем на Украине и в Армении. Запад всячески пытается сохранить инструмент под названием "Армения" для того, чтобы продвигать свою политику на Южном Кавказе. Спасение Еревана – это присоединение к проекту 3+3 и максимальное улучшение отношений с соседними странами, в частности с Россией", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240515/borrel-1946100679.html

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945882909.html

ереван

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в мире, ереван, баку, грузия, армения