https://ria.ru/20240515/pavodok-1946094484.html
Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка
Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка - РИА Новости, 15.05.2024
Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка
Правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:56
2024-05-15T11:56
2024-05-15T11:56
курганская область
россия
михаил мишустин
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. В ходе заседания Мишустин сообщил, что в повестке целый блок вопросов, касающихся помощи российским субъектам, пострадавшим от паводков. "По поручению главы государства направим Курганской области 4 миллиарда рублей на ликвидацию ущерба. Прежде всего на выплаты жителям, включая единовременные и в связи с утратой имущества, ну а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового если, соответственно, прежнее жилье было разрушено", - сказал Мишустин. Он отметил, что также будет профинансирована реконструкция подтопленных объектов здравоохранения, образования, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, санитарная очистка территорий.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, россия, михаил мишустин, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Россия, Михаил Мишустин, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка
Кургану выделят четыре миллиарда рублей на борьбу с последствиями паводка
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
В ходе заседания Мишустин сообщил, что в повестке целый блок вопросов, касающихся помощи российским субъектам, пострадавшим от паводков.
"По поручению главы государства направим Курганской области 4 миллиарда рублей на ликвидацию ущерба. Прежде всего на выплаты жителям, включая единовременные и в связи с утратой имущества, ну а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового если, соответственно, прежнее жилье было разрушено", - сказал Мишустин.
Он отметил, что также будет профинансирована реконструкция подтопленных объектов здравоохранения, образования, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, санитарная очистка территорий.