https://ria.ru/20240515/pavodok-1946094484.html

Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка

Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка - РИА Новости, 15.05.2024

Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка

Правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:56

2024-05-15T11:56

2024-05-15T11:56

курганская область

россия

михаил мишустин

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. В ходе заседания Мишустин сообщил, что в повестке целый блок вопросов, касающихся помощи российским субъектам, пострадавшим от паводков. "По поручению главы государства направим Курганской области 4 миллиарда рублей на ликвидацию ущерба. Прежде всего на выплаты жителям, включая единовременные и в связи с утратой имущества, ну а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового если, соответственно, прежнее жилье было разрушено", - сказал Мишустин. Он отметил, что также будет профинансирована реконструкция подтопленных объектов здравоохранения, образования, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, санитарная очистка территорий.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

курганская область

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Кирилл Волков

курганская область, россия, михаил мишустин, наводнения в россии — 2024, происшествия