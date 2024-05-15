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Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка - РИА Новости, 15.05.2024
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11:56 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/pavodok-1946094484.html
Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка
Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка - РИА Новости, 15.05.2024
Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка
Правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:56
2024-05-15T11:56
курганская область
россия
михаил мишустин
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. В ходе заседания Мишустин сообщил, что в повестке целый блок вопросов, касающихся помощи российским субъектам, пострадавшим от паводков. "По поручению главы государства направим Курганской области 4 миллиарда рублей на ликвидацию ущерба. Прежде всего на выплаты жителям, включая единовременные и в связи с утратой имущества, ну а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового если, соответственно, прежнее жилье было разрушено", - сказал Мишустин. Он отметил, что также будет профинансирована реконструкция подтопленных объектов здравоохранения, образования, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, санитарная очистка территорий.
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курганская область, россия, михаил мишустин, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Россия, Михаил Мишустин, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка

Кургану выделят четыре миллиарда рублей на борьбу с последствиями паводка

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Паводок в Курганской области
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
В ходе заседания Мишустин сообщил, что в повестке целый блок вопросов, касающихся помощи российским субъектам, пострадавшим от паводков.
"По поручению главы государства направим Курганской области 4 миллиарда рублей на ликвидацию ущерба. Прежде всего на выплаты жителям, включая единовременные и в связи с утратой имущества, ну а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового если, соответственно, прежнее жилье было разрушено", - сказал Мишустин.
Он отметил, что также будет профинансирована реконструкция подтопленных объектов здравоохранения, образования, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, санитарная очистка территорий.
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