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США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 15.05.2024 (обновлено: 14:52 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/patriot-1946148286.html
США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове
США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове - РИА Новости, 15.05.2024
США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове
США позволяют Киеву самому решить, как ему вести боевые действия против России, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя применение украинскими... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:40
2024-05-15T14:52
специальная военная операция на украине
сша
украина
харьков
россия
вооруженные силы украины
виталий ганчев
нато
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США позволяют Киеву самому решить, как ему вести боевые действия против России, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя применение украинскими войсками американских вооружений по территории РФ."Как я уже заявил, Украина должна самостоятельно принимать решения относительно того, как ей вести эту войну", - сказал Блинкен пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Кулебой, отвечая на вопрос о допустимости такого применения оружия США.По его словам, США намерены добиться того, чтобы Украина одержала победу в конфликте с РФ, и для этого Вашингтон намерен обеспечить Киев "всем необходимым".Блинкен сообщил, что США и Киев "детально и в срочном порядке" обсуждают возможность размещения систем ПВО Patriot в Харькове."Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов", - заявил госсекретарь США.Владимир Зеленский ранее назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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харьков
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сша, украина, харьков, россия, вооруженные силы украины, виталий ганчев, нато, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, НАТО, Владимир Зеленский, В мире
США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове

Блинкен: США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США позволяют Киеву самому решить, как ему вести боевые действия против России, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя применение украинскими войсками американских вооружений по территории РФ.
"Как я уже заявил, Украина должна самостоятельно принимать решения относительно того, как ей вести эту войну", - сказал Блинкен пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Кулебой, отвечая на вопрос о допустимости такого применения оружия США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
По его словам, США намерены добиться того, чтобы Украина одержала победу в конфликте с РФ, и для этого Вашингтон намерен обеспечить Киев "всем необходимым".
Блинкен сообщил, что США и Киев "детально и в срочном порядке" обсуждают возможность размещения систем ПВО Patriot в Харькове.
"Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов", - заявил госсекретарь США.
Владимир Зеленский ранее назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
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Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаХарьковРоссияВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевНАТОВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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