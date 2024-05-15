https://ria.ru/20240515/patriot-1946148286.html

США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове

США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове - РИА Новости, 15.05.2024

США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове

США позволяют Киеву самому решить, как ему вести боевые действия против России, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя применение украинскими... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:40

2024-05-15T14:40

2024-05-15T14:52

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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США позволяют Киеву самому решить, как ему вести боевые действия против России, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя применение украинскими войсками американских вооружений по территории РФ."Как я уже заявил, Украина должна самостоятельно принимать решения относительно того, как ей вести эту войну", - сказал Блинкен пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Кулебой, отвечая на вопрос о допустимости такого применения оружия США.По его словам, США намерены добиться того, чтобы Украина одержала победу в конфликте с РФ, и для этого Вашингтон намерен обеспечить Киев "всем необходимым".Блинкен сообщил, что США и Киев "детально и в срочном порядке" обсуждают возможность размещения систем ПВО Patriot в Харькове."Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов", - заявил госсекретарь США.Владимир Зеленский ранее назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

сша

украина

харьков

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