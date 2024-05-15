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В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов
В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов - РИА Новости, 15.05.2024
В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов
Против бывшего сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово и 11 иностранцев возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила РИА... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:18
2024-05-15T11:18
2024-05-15T11:41
происшествия
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херсонская область
вьетнам
ольга врадий
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Против бывшего сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово и 11 иностранцев возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы с тремя местными жителями организовал незаконный въезд в РФ для 11 иностранных граждан. На основании фальшивых документов об украинском гражданстве и регистрации в Херсонской области мигранты по упрощенной форме получили паспорта РФ. За данную услугу они платили от 400 до 700 тысяч рублей. "Задержано 15 человек. Среди задержанных - бывший сотрудник миграционной службы УМВД по г.о. Домодедово, трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан (Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана). В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа", - сказала она. Врадий добавила, что по месту жительства и работы фигурантов уже прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, деньги и подложные документы. "В настоящее время в отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде", - заключила она.Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что задокументировано 12 фактов незаконной регистрации мигрантов, причастный сотрудник ведомства уволен по отрицательным основаниям.
https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945130804.html
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
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происшествия, россия, херсонская область , вьетнам, ольга врадий, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Херсонская область , Вьетнам, Ольга Врадий, Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов
В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по украинским паспортам