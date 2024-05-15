Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 15.05.2024 (обновлено: 11:41 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pasport-1946083068.html
В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов
В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов - РИА Новости, 15.05.2024
В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов
Против бывшего сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово и 11 иностранцев возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила РИА... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:18
2024-05-15T11:41
происшествия
россия
херсонская область
вьетнам
ольга врадий
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Против бывшего сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово и 11 иностранцев возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы с тремя местными жителями организовал незаконный въезд в РФ для 11 иностранных граждан. На основании фальшивых документов об украинском гражданстве и регистрации в Херсонской области мигранты по упрощенной форме получили паспорта РФ. За данную услугу они платили от 400 до 700 тысяч рублей. "Задержано 15 человек. Среди задержанных - бывший сотрудник миграционной службы УМВД по г.о. Домодедово, трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан (Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана). В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа", - сказала она. Врадий добавила, что по месту жительства и работы фигурантов уже прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, деньги и подложные документы. "В настоящее время в отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде", - заключила она.Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что задокументировано 12 фактов незаконной регистрации мигрантов, причастный сотрудник ведомства уволен по отрицательным основаниям.
https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945130804.html
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
россия
херсонская область
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, херсонская область , вьетнам, ольга врадий, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Херсонская область , Вьетнам, Ольга Врадий, Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов

В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по украинским паспортам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Против бывшего сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово и 11 иностранцев возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы с тремя местными жителями организовал незаконный въезд в РФ для 11 иностранных граждан. На основании фальшивых документов об украинском гражданстве и регистрации в Херсонской области мигранты по упрощенной форме получили паспорта РФ. За данную услугу они платили от 400 до 700 тысяч рублей.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Слуцкий согласился с Зюгановым в вопросе решения вопроса с мигрантами
10 мая, 16:17
«
"Задержано 15 человек. Среди задержанных - бывший сотрудник миграционной службы УМВД по г.о. Домодедово, трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан (Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана). В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа", - сказала она.
Врадий добавила, что по месту жительства и работы фигурантов уже прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, деньги и подложные документы.
"В настоящее время в отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде", - заключила она.
Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что задокументировано 12 фактов незаконной регистрации мигрантов, причастный сотрудник ведомства уволен по отрицательным основаниям.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет
29 марта, 20:44
 
ПроисшествияРоссияХерсонская областьВьетнамОльга ВрадийДомодедово (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала