https://ria.ru/20240515/pasport-1946083068.html

В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов

В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов - РИА Новости, 15.05.2024

В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов

Против бывшего сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово и 11 иностранцев возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила РИА... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:18

2024-05-15T11:18

2024-05-15T11:41

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россия

херсонская область

вьетнам

ольга врадий

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Против бывшего сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово и 11 иностранцев возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы с тремя местными жителями организовал незаконный въезд в РФ для 11 иностранных граждан. На основании фальшивых документов об украинском гражданстве и регистрации в Херсонской области мигранты по упрощенной форме получили паспорта РФ. За данную услугу они платили от 400 до 700 тысяч рублей. "Задержано 15 человек. Среди задержанных - бывший сотрудник миграционной службы УМВД по г.о. Домодедово, трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан (Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана). В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа", - сказала она. Врадий добавила, что по месту жительства и работы фигурантов уже прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, деньги и подложные документы. "В настоящее время в отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде", - заключила она.Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что задокументировано 12 фактов незаконной регистрации мигрантов, причастный сотрудник ведомства уволен по отрицательным основаниям.

https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945130804.html

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

россия

херсонская область

вьетнам

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происшествия, россия, херсонская область , вьетнам, ольга врадий, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)