https://ria.ru/20240515/otoplenie-1946126810.html
Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая
Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая - РИА Новости, 15.05.2024
Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая
Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:38
2024-05-15T13:38
2024-05-15T13:38
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. "В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха в пятницу, 17 мая, приступим к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что уже полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. С 20 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды, связанные с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. Ранее отопительный сезон в столице был завершен 29 апреля, но 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин дал указание возобновить подачу тепла из-за резкого похолодания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, жкх, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха в пятницу, 17 мая, приступим к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.
В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что уже полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. С 20 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды, связанные с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.
Ранее отопительный сезон в столице был завершен 29 апреля, но 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин
дал указание возобновить подачу тепла из-за резкого похолодания.