Рейтинг@Mail.ru
Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:38 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/otoplenie-1946126810.html
Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая
Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая - РИА Новости, 15.05.2024
Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая
Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:38
2024-05-15T13:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
жкх
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902505558_0:317:3066:2041_1920x0_80_0_0_dc0a3d65606e3983f28380fba982d70b.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. "В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха в пятницу, 17 мая, приступим к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что уже полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. С 20 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды, связанные с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. Ранее отопительный сезон в столице был завершен 29 апреля, но 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин дал указание возобновить подачу тепла из-за резкого похолодания.
https://ria.ru/20240513/voda-1945655737.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902505558_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_d7fef074e3e09508f754bc506fb243a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМанометр в котельной
Манометр в котельной - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Манометр в котельной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха в пятницу, 17 мая, приступим к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.
В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что уже полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. С 20 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды, связанные с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.
Ранее отопительный сезон в столице был завершен 29 апреля, но 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин дал указание возобновить подачу тепла из-за резкого похолодания.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В Москве отложили плановые отключения горячей воды
13 мая, 17:01
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоЖКХМоскваСергей СобянинГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала