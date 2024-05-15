https://ria.ru/20240515/opera-1946206774.html

Молодежные оперные труппы Большого и Армянского театров выступят в Москве

Молодежные оперные труппы Большого и Армянского театров выступят в Москве - РИА Новости, 15.05.2024

Молодежные оперные труппы Большого и Армянского театров выступят в Москве

Совместный концерт Молодежных оперных программ (МОП) Большого театра и Армянского национального театра оперы и балета имени Спендиаряна состоится 2 июня на... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:17

2024-05-15T17:17

2024-05-15T17:26

армения

александр бородин

николай римский-корсаков

петр чайковский

большой театр

культура

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Совместный концерт Молодежных оперных программ (МОП) Большого театра и Армянского национального театра оперы и балета имени Спендиаряна состоится 2 июня на Новой сцене ГАБТа, сообщается на сайте Большого. "В нынешнем сезоне началось сотрудничество с Молодежной программой Армянского национального театра оперы и балета имени А. Спендиаряна. Впервые артисты вместе выступили в ноябре прошлого года: концерт на сцене Армянского национального театра прошел с большим успехом. Теперь молодые певцы выступят в Москве", - говорится в сообщении. В программу концерта войдут оперные хиты: арии, дуэты и ансамбли из опер Александра Бородина, Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Антона Рубинштейна, Сергея Прокофьева, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи, Жоржа Бизе, Камиля Сен-Санса, Шарля Гуно. "Интересным национальным "акцентом" программы станет ансамбль из первой армянской национальной оперы — "Аршак II" Тиграна Чухаджяна", - отметили в театре. "Мы с руководителем программы Левоном Джавадяном – давние добрые друзья, и с большим интересом следим за успехами наших программ, обмениваемся опытом", - сказал руководитель МОП Большого Дмитрий Вдовин. Он отметил, что Армения – страна с очень богатой музыкальной культурой и певцы из Армении занимают особую нишу на мировой музыкальной арене.

https://ria.ru/20240515/festival-1946156515.html

https://ria.ru/20240504/moskovskiy_dom_kino-1943657800.html

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армения, александр бородин, николай римский-корсаков, петр чайковский, большой театр