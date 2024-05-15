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В Совбезе ООН 20 мая обсудят обстрелы Белгорода - РИА Новости, 15.05.2024
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11:33 15.05.2024 (обновлено: 11:48 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/obstrely-1946088627.html
В Совбезе ООН 20 мая обсудят обстрелы Белгорода
В Совбезе ООН 20 мая обсудят обстрелы Белгорода - РИА Новости, 15.05.2024
В Совбезе ООН 20 мая обсудят обстрелы Белгорода
Обсуждение обстрелов Киевом Белгорода заявлено на заседании Совбеза ООН 20 мая, этим действиям должны быть даны правовые оценки, сообщил посол по особым... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:33
2024-05-15T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
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оон
родион мирошник
совет безопасности оон
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Обсуждение обстрелов Киевом Белгорода заявлено на заседании Совбеза ООН 20 мая, этим действиям должны быть даны правовые оценки, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. По данным губернатора, при обрушении подъезда дома погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения."Мы прекрасно понимаем, что это вызов. Это массовая гибель гражданского населения. Здесь явно видно, кто применял вооружение. И этим действиям должны быть даны правовые оценки. Сейчас над формами того, где это будет заявлено и как будет обсуждаться, мы над этим работаем. У нас есть заявленное, по крайней мере, обсуждение на ближайшие дни. По-моему, на 20 мая заявлено заседание Совета Безопасности ООН, где будет рассматриваться вопрос использования западного вооружения Украиной", - сказал Мирошник журналистам.
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в мире, белгород, оон, родион мирошник, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, ООН, Родион Мирошник, Совет Безопасности ООН, Вооруженные силы Украины, Россия
В Совбезе ООН 20 мая обсудят обстрелы Белгорода

Мирошник: обсуждение обстрелов Белгорода должно состояться в Совбезе ООН 20 мая

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Обсуждение обстрелов Киевом Белгорода заявлено на заседании Совбеза ООН 20 мая, этим действиям должны быть даны правовые оценки, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. По данным губернатора, при обрушении подъезда дома погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
"Мы прекрасно понимаем, что это вызов. Это массовая гибель гражданского населения. Здесь явно видно, кто применял вооружение. И этим действиям должны быть даны правовые оценки. Сейчас над формами того, где это будет заявлено и как будет обсуждаться, мы над этим работаем. У нас есть заявленное, по крайней мере, обсуждение на ближайшие дни. По-моему, на 20 мая заявлено заседание Совета Безопасности ООН, где будет рассматриваться вопрос использования западного вооружения Украиной", - сказал Мирошник журналистам.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
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В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородООНРодион МирошникСовет Безопасности ООНВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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