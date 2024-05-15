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В Совбезе ООН 20 мая обсудят обстрелы Белгорода

В Совбезе ООН 20 мая обсудят обстрелы Белгорода - РИА Новости, 15.05.2024

В Совбезе ООН 20 мая обсудят обстрелы Белгорода

Обсуждение обстрелов Киевом Белгорода заявлено на заседании Совбеза ООН 20 мая, этим действиям должны быть даны правовые оценки, сообщил посол по особым... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:33

2024-05-15T11:33

2024-05-15T11:48

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Обсуждение обстрелов Киевом Белгорода заявлено на заседании Совбеза ООН 20 мая, этим действиям должны быть даны правовые оценки, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. По данным губернатора, при обрушении подъезда дома погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения."Мы прекрасно понимаем, что это вызов. Это массовая гибель гражданского населения. Здесь явно видно, кто применял вооружение. И этим действиям должны быть даны правовые оценки. Сейчас над формами того, где это будет заявлено и как будет обсуждаться, мы над этим работаем. У нас есть заявленное, по крайней мере, обсуждение на ближайшие дни. По-моему, на 20 мая заявлено заседание Совета Безопасности ООН, где будет рассматриваться вопрос использования западного вооружения Украиной", - сказал Мирошник журналистам.

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в мире, белгород, оон, родион мирошник, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, россия