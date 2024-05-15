https://ria.ru/20240515/obstrel-1946287221.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 15.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T22:57

2024-05-15T22:57

2024-05-15T22:57

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 20.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия