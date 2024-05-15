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ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 15.05.2024
ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населённых пунктов в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:55
2024-05-15T21:55
2024-05-15T21:55
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происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населённых пунктов в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населённых пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. Во всех случаях обошлось без пострадавших", - написал он в Telegram-канале. ⠀Гладков уточнил, что в селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона имеются частичные повреждения корпусов и технологического оборудования на территории сельскохозяйственного предприятия. ⠀"В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона-камикадзе повреждён один легковой автомобиль, в Новостроевке-Второй в результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечены заборы в трёх частных жилых домовладениях, также повреждены две машины", - добавил губернатор. Он подчеркнул, что оперативные службы работают на местах.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населённых пунктов в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор
Вячеслав Гладков.
"Сразу несколько населённых пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. Во всех случаях обошлось без пострадавших", - написал он в Telegram-канале.
⠀Гладков уточнил, что в селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона имеются частичные повреждения корпусов и технологического оборудования на территории сельскохозяйственного предприятия.
⠀"В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона-камикадзе повреждён один легковой автомобиль, в Новостроевке-Второй в результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечены заборы в трёх частных жилых домовладениях, также повреждены две машины", - добавил губернатор.
Он подчеркнул, что оперативные службы работают на местах.