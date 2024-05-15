https://ria.ru/20240515/obstrel-1946281357.html

ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 15.05.2024

ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населённых пунктов в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:55

2024-05-15T21:55

2024-05-15T21:55

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населённых пунктов в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населённых пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. Во всех случаях обошлось без пострадавших", - написал он в Telegram-канале. ⠀Гладков уточнил, что в селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона имеются частичные повреждения корпусов и технологического оборудования на территории сельскохозяйственного предприятия. ⠀"В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона-камикадзе повреждён один легковой автомобиль, в Новостроевке-Второй в результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечены заборы в трёх частных жилых домовладениях, также повреждены две машины", - добавил губернатор. Он подчеркнул, что оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины