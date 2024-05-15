https://ria.ru/20240515/obstrel-1946272422.html

Украинские войска обстреляли несколько домов в Донецке

Украинские войска обстреляли несколько домов в Донецке - РИА Новости, 15.05.2024

Украинские войска обстреляли несколько домов в Донецке

От обстрела натовскими снарядами в Донецке пострадало сразу несколько домов, заявил представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:48

2024-05-15T20:48

2024-05-15T20:48

специальная военная операция на украине

россия

донецк

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следственный комитет россии (ск рф)

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сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. От обстрела натовскими снарядами в Донецке пострадало сразу несколько домов, заявил представитель Следственного комитета России. "В ходе осмотра установлено, что на месте обстрела повреждения получили частный жилой дом, а также рядом стоящие частные дома. Противник вел огонь по мирному населению и району, где отсутствует вооружение и военная техника. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от артиллерийского снаряда 155-миллиметрового калибра", - сообщил представитель СК РФ. Как рассказал РИА Новости хозяин разрушенного дома по имени Николай, от обстрела никто не погиб лишь по случайному стечению обстоятельств. "Смотрю - горит. Они (родственники - ред.) малыша уже взяли и сразу перенесли. Вызвали "пожарку", они приехали и отсекли огонь (от соседних сооружений - ред.). Конечно, повезло, с Божьей помощью хоть сами все целые", - сказал он. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 16 раз обстреляли территорию республики, выпустив 49 единиц различных боеприпасов. Данных пострадавших мирных жителях не поступало. Повреждения получили 4 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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россия, донецк, сша, следственный комитет россии (ск рф), нато, сцкк, происшествия