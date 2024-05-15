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Украинские войска обстреляли несколько домов в Донецке - РИА Новости, 15.05.2024
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20:48 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/obstrel-1946272422.html
Украинские войска обстреляли несколько домов в Донецке
Украинские войска обстреляли несколько домов в Донецке - РИА Новости, 15.05.2024
Украинские войска обстреляли несколько домов в Донецке
От обстрела натовскими снарядами в Донецке пострадало сразу несколько домов, заявил представитель Следственного комитета России. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:48
2024-05-15T20:48
специальная военная операция на украине
россия
донецк
сша
следственный комитет россии (ск рф)
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. От обстрела натовскими снарядами в Донецке пострадало сразу несколько домов, заявил представитель Следственного комитета России. "В ходе осмотра установлено, что на месте обстрела повреждения получили частный жилой дом, а также рядом стоящие частные дома. Противник вел огонь по мирному населению и району, где отсутствует вооружение и военная техника. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от артиллерийского снаряда 155-миллиметрового калибра", - сообщил представитель СК РФ. Как рассказал РИА Новости хозяин разрушенного дома по имени Николай, от обстрела никто не погиб лишь по случайному стечению обстоятельств. "Смотрю - горит. Они (родственники - ред.) малыша уже взяли и сразу перенесли. Вызвали "пожарку", они приехали и отсекли огонь (от соседних сооружений - ред.). Конечно, повезло, с Божьей помощью хоть сами все целые", - сказал он. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 16 раз обстреляли территорию республики, выпустив 49 единиц различных боеприпасов. Данных пострадавших мирных жителях не поступало. Повреждения получили 4 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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россия, донецк, сша, следственный комитет россии (ск рф), нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, США, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли несколько домов в Донецке

СК: при обстреле Донецка натовскими снарядами пострадали несколько домов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. От обстрела натовскими снарядами в Донецке пострадало сразу несколько домов, заявил представитель Следственного комитета России.
"В ходе осмотра установлено, что на месте обстрела повреждения получили частный жилой дом, а также рядом стоящие частные дома. Противник вел огонь по мирному населению и району, где отсутствует вооружение и военная техника. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от артиллерийского снаряда 155-миллиметрового калибра", - сообщил представитель СК РФ.
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Как рассказал РИА Новости хозяин разрушенного дома по имени Николай, от обстрела никто не погиб лишь по случайному стечению обстоятельств.
"Смотрю - горит. Они (родственники - ред.) малыша уже взяли и сразу перенесли. Вызвали "пожарку", они приехали и отсекли огонь (от соседних сооружений - ред.). Конечно, повезло, с Божьей помощью хоть сами все целые", - сказал он.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 16 раз обстреляли территорию республики, выпустив 49 единиц различных боеприпасов. Данных пострадавших мирных жителях не поступало. Повреждения получили 4 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.
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