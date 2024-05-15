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ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 15.05.2024 (обновлено: 18:34 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/obstrel-1946206073.html
ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской, есть пострадавшие
ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.05.2024
ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской, есть пострадавшие
Украинские войска открыли массированный огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:14
2024-05-15T18:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Идет массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города. Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели", — написал он.Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и перебраться в укрытия, не выходить на улицу до стабилизации обстановки.Каменка-Днепровская находится на левом берегу Каховского водохранилища, недалеко от Энергодара и Запорожской АЭС. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром региона временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий
ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской, есть пострадавшие

Балицкий: ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Идет массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города. Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели", — написал он.
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Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и перебраться в укрытия, не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
Каменка-Днепровская находится на левом берегу Каховского водохранилища, недалеко от Энергодара и Запорожской АЭС.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром региона временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
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