https://ria.ru/20240515/obstrel-1946206073.html

ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской, есть пострадавшие

ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.05.2024

ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской, есть пострадавшие

Украинские войска открыли массированный огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:14

2024-05-15T17:14

2024-05-15T18:34

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Идет массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города. Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели", — написал он.Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и перебраться в укрытия, не выходить на улицу до стабилизации обстановки.Каменка-Днепровская находится на левом берегу Каховского водохранилища, недалеко от Энергодара и Запорожской АЭС. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром региона временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий